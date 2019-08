Une équipe d’entraîneurs de haut calibre!

Le club de hockey Les Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) pourra compter sur une équipe d’entraîneurs de très grande qualité pour sa troisième saison.

En effet, le directeur général de l’organisation, Samuel Fortier, agira également comme entraîneur-chef. Après une réorganisation au niveau professionnel, Samuel Fortier a finalement accepté au début du mois de juillet l'offre de l'organisation d’assurer la double fonction de directeur général et d’entraîneur-chef. Samuel Fortier est un entraîneur de métier. Il jouit d’une vaste expérience et son leadership fait de lui le candidat idéal pour implanter une culture gagnante chez Les Prédateurs.

Se faisant, l’organisation comptera sur pas moins de cinq entraîneurs, constituant du coup une équipe multidisciplinaire expérimentée, passionnée et dévouée, l’une des plus solides de toute la ligue. Se joignent à Samuel Fortier : Nelson Vargas Diaz, Sébastien Renaud, Mathieu Blanchard et Xavier Boucher.

Le camp d’entraînement pour la saison 2019-2020 des Prédateurs débutait par une première séance d’entraînement, le vendredi le 16 août dernier, sur la glace de l’aréna Familiprix de Saint-Gabriel. Il se poursuivait durant toute la fin de semaine avec un match intra-équipe et des séances d'entraînement sur glace.

