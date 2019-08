Premier camp d’entraînement présaison pour les Triades Cégep régional de Lanaudière

Le premier camp d’entraînement présaison des Triades a eu lieu au Cégep à Joliette du 2 au 4 août derniers.

Ce camp est l’occasion d’intégrer les nouvelles recrues à l’équipe, de présenter les services du cégep dans un objectif de soutien à la réussite scolaire des étudiants-athlètes, en plus de profiter d’entraînements extérieurs intensifs et de formations en classe, le tout orchestré par l’entraîneur-chef Alexander Fox et son équipe.

Les Triades et le Cégep régional de Lanaudière tiennent à remercier leur principal commanditaire Chevrolet Repentigny, fier partenaire qui encourage et contribue de façon significative au développement sportif et académique de nos étudiants.

Ils remercient aussi la Ville de Joliette pour le prêt du terrain de football de l’école Barthélemy-Joliette, de même que le restaurant Le Faste Fou pour leur généreuse commandite et précieuse collaboration durant la fin de semaine.

À propos des Triades du Cégep régional de Lanaudière

Évoluant en division 3 du football collégial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), les Triades regroupent les étudiants-athlètes en provenance des trois collèges du Cégep régional de Lanaudière. Les Triades, c’est l’équipe d’une région depuis 2006!