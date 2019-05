Saison préparatoire exceptionnelle du TRAD du Cégep à Joliette en cross-country

La neige n’était pas encore fondue que l’équipe de cross-country du Cégep à Joliette, le Trad, recommençait les entraînements extérieurs dans le but de reprendre là où l’équipe s’était arrêtée l’automne dernier. En effet, après deux compétitions civiles, le Trad accumule déjà les podiums.

Lors de la course de Longueuil, Laurianne Heynemand a terminé en 3e position chez les filles et Antoine Poirier en 2e position au cumulatif devant plus de 200 coureurs! Suite à cette course, le Trad s’est inscrit à la course au 1 000 Pieds de Joliette. Cette fois-ci, Antoine a remporté l’épreuve devant Wyllem Venne, qui a fini en 3e position au cumulatif devant plus de 660 coureurs. Antoine s’est ainsi mérité la médaille d’argent dans la catégorie des 18-29 ans. Laurianne a quant à elle complété l’épreuve au 4e rang au cumulatif des filles et a remporté la médaille d’or chez les 18-29 ans.

Il s’agit de tout un début pour le Trad qui espère répéter les exploits de l’automne dernier sur la scène collégiale. Rappelons que l’équipe masculine avait remporté la première médaille d’équipe de l’histoire du cross-country pour le Cégep à Joliette. À ce propos, le Cégep fera son entrée comme membre de l’Association canadienne du sport collégial pour la saison 2019-2020. Cette procédure administrative permettra au cégep d’être admissible pour les championnats canadiens. Plusieurs athlètes du Trad espèrent se tailler une place à cette compétition l’automne prochain en Alberta.

L’entraîneur Joël Dessureault est très satisfait puisque plusieurs athlètes affichent leur meilleure forme physique. De ce fait, 8 des 12 athlètes qu’il entraîne ont abaissé leur marque personnelle ce printemps pour un 5 km sur route. En entrevue après la course, l’entraîneur mentionnait : « Les coureurs n’ont pas l’intention de s’arrêter là après une aussi bonne saison à l’automne 2018. Ils ont aimé leur dernière saison, mais ils en veulent encore plus pour l’automne prochain. La possibilité de participer au Championnat canadien leur donne cette motivation supplémentaire à se dépasser à l’entraînement et je ne crois pas qu’elle soit étrangère aux belles performances des dernières semaines ».