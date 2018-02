Nouveaux sentiers de fatbike au Camp De-La-Salle

Le Camp De-La-Salle a procédé récemment à l’inauguration de ses nouveaux sentiers de fatbike. Ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration avec l’entreprise rodriguaise Robitaille Pièces et Services. Le fatbike permet, grâce à ses pneus surdimensionnés (deux fois plus larges que ceux d’un vélo de montagne) de rouler sur la neige.

En plus d’offrir des séjours en camp de vacances, camp de jour et la location de chalets, le Camp De-La-Salle a décidé de diversifier son offre hivernale avec un sport en plein essor au Québec.

« Le fatbike est très en demande actuellement, c’est le sport d’hiver à la mode. C’est pourquoi nous sommes très heureux d’avoir mis de l’avant un partenariat qui permet la pratique de ce sport à Saint-Alphonse-Rodriguez », mentionne Martin Lapointe, directeur général du Camp De-La-Salle.

Plusieurs kilomètres de sentiers pour les amateurs de vélo sur neige sont tracés et balisés sur le site du camp. Les vélos ainsi que les casques de protection sont disponibles sur place pour la location. Notons que les sentiers réservés aux amateurs de fatbike sont indépendants des sentiers de ski de fond et de raquette aussi offerts sur place.

Démonstrations et essais gratuits le 17 février prochain

Des représentants du Camp De-La-Salle et de Robitaille Pièces et Services tiendront un kiosque afin que petits et grands puissent essayer gratuitement des fatbikes le 17 février dès 13 h 30 lors du carnaval d’hiver « Saint-Alphonse en blanc ».

Rappelons que le Camp De-La-Salle reçoit des centaines de jeunes chaque année en camp de vacances et camp de jour. Cumulant 66 ans d’expérience auprès des jeunes de 5 à 16 ans, le CDLS s’engage à initier tous les enfants à la vie de plein air, tout en contribuant à leur développement physique et intellectuel ainsi qu’à favoriser leur apprentissage à la vie de groupe. Et tout ça, en s’amusant !

Pour plus de détails concernant les activités du Camp De-La-Salle, communiquez avec l’administration au 450 883-2022 ou visitez le www.campdelasalle.qc.ca.