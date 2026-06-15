UGO Cycle lance son premier vélo cargo électrique conçu au Québec

UGO Cycle lance l'Atlas, son premier vélo cargo électrique de type allongé (« long tail »), conçu et assemblé au Québec pour les déplacements quotidiens des familles.

Trois caractéristiques le démarquent des modèles entièrement intégrés proposés sur le marché : sa conception modulaire, qui dissocie le système électrique du cadre; son poids de moins de 34 kg (75 lb), parmi les plus légers de sa catégorie; et son prix de 3 649 $, sous la moyenne du marché pour un vélo cargo à moteur au pédalier.

« Depuis quelques années, nous observons que le vélo cargo n’est plus un modèle marginal : il entre de plus en plus dans le quotidien de familles québécoises à la recherche de solutions fiables pour leurs déplacements courants, a souligné Hugo Deligny, président et fondateur d’UGO Cycle, qui a connu une année 2025 record avec 25 % de croissance comparativement à l’année précédente. Le lancement de l’Atlas découle de ce que nous constatons sur le terrain, soit une demande croissante pour des vélos robustes, réparables, électrifiés et conçus pour durer.»

Une conception modulaire pour un usage en pleine croissance

Ce lancement intervient alors que l’usage du vélo poursuit sa progression au Québec. Selon les plus récentes données publiées par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la part modale du vélo a doublé entre 2018 et 2023 dans les quartiers centraux de Montréal, passant d’environ 7 % à 15 % pour certains secteurs. Cette croissance s’observe désormais sur une période prolongée de l’année.

Concrètement, le modèle repose sur la combinaison d’un vélo cargo traditionnel et d’une trousse d’électrification modulaire. Cette configuration vise à faciliter la réparation, la réutilisation des composantes et l’adaptation du vélo à l’évolution des besoins, plutôt qu’avoir à recourir au remplacement complet d’un produit dont l’électrification est intégrée de manière permanente. Le cadre et le système électrique peuvent être remplacés ou revendus indépendamment l’un de l’autre, afin de pouvoir conserver chaque élément sur la durée de leur vie utile.

Un équipement complet, pensé pour le quotidien des familles

Équipé d’un moteur pédalier développant un couple de 120 Nm et d’une batterie lithium-ion de 672 Wh, l’Atlas possède une autonomie de 50 à 110 km selon le niveau d’assistance et les conditions d’utilisation. Son cadre en aluminium supporte une charge totale de 200 kg, dont 80 kg sur le porte-bagage arrière. Le vélo est livré entièrement équipé : sièges pour enfants avec barres de protection, plateau de bambou, panier avant, béquille centrale et éclairage avant et arrière. La transmission à dix vitesses, certifiée pour les vélos électriques utilitaires, et les freins hydrauliques à quatre pistons sont sélectionnés pour résister à un usage quotidien chargé. Son prix inférieur à la moyenne pour un vélo cargo à moteur au pédalier est notamment rendu possible grâce à l'assemblage sur mesure à Saint-Hubert et à un modèle de distribution directe (sans réseau de concessionnaires).

Une réponse aux enjeux de durabilité et de mobilité

L’approche modulaire adoptée par UGO Cycle s’inscrit dans une réflexion plus large sur la durabilité des équipements de mobilité électrique, alors que plusieurs études soulignent le potentiel encore largement inexploité du vélo à assistance électrique. Une recherche menée par Équiterre et la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal estime qu’en fonction des distances et des conditions des infrastructures, jusqu’à 25 % des déplacements effectués en voiture dans le Grand Montréal pourraient être remplacés par des trajets à vélo électrique. L’objectif d’UGO Cycle est de proposer un véhicule qui puisse s’inscrire dans les pratiques réelles des ménages urbains.

« Nous voulions concevoir un vélo cargo qui puisse évoluer dans le temps, sans devenir obsolète après quelques années, et qui soit réparable plutôt que jetable. Cette approche est exactement la même que celle appliquée aux vélos traditionnels que nous transformons », a ajouté M. Deligny.

Les caractéristiques techniques complètes de l’Atlas sont accessibles au ugocycle.com/velo/cargo-longtail-atlas.