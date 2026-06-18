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Sports et loisirs

Ville de Saint-Charles-Borromée

Le baseball reprendra au parc Maria-Goretti dès juillet

Un jeune joueur du Club de baseball Expos de Lanaudière Nord
Photo: Crédit photo: Michel Pagé Un jeune joueur du Club de baseball Expos de Lanaudière Nord
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La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce l’ouverture prochaine du terrain de baseball du parc Maria-Goretti à la suite de travaux de modernisation réalisés au cours des derniers mois. L’inauguration aura lieu le mercredi 8 juillet, soulignant le retour de cette installation sportive au bénéfice de la communauté.

Amorcés à l’automne 2025, les travaux ont permis de transformer le terrain afin qu’il réponde aux standards des catégories peewee et inférieures. Plusieurs améliorations ont également été apportées, incluant l’ajout d’estrades, de bancs de joueurs couverts, d’un système d’éclairage, d’un abri pour les marqueurs ainsi que la création d’un monticule des lanceurs.

Le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel, souligne : « Ce terrain renouvelé témoigne de l’engagement de la Ville à optimiser les infrastructures sportives et à offrir des espaces adaptés aux besoins de la population. Il contribue à bonifier l’expérience des usagers et à soutenir la pratique sportive dans notre communauté. »

Une inauguration conviviale

L’inauguration promet d’être rassembleuse pour cette infrastructure sportive attendue des amateurs de baseball. Les gens sont conviés dès 18 h, le 8 juillet, pour la coupure du ruban. Une partie du Club de baseball Expos de Lanaudière Nord sera ensuite disputée à 18 h 30.

Le terrain sera utilisé pour les activités de l’association locale et sera accessible au public, dès le 5 juillet, pour des usages récréatifs lorsque l’horaire le permet. Les conditions d’utilisation sont disponibles sur vivrescb.com dans la section Conditions des sites.

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