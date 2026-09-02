Trois municipalités s’unissent pour offrir une programmation de loisirs et d’évènements

Les inscriptions pour les activités de loisirs de l’automne des municipalités de Sainte-Béatrix, Sainte-Marcelline-de-Kildare et de Saint-Alphonse-Rodriguez sont désormais ouvertes, et ce, jusqu'au 12 septembre.

Les trois municipalités s’unissent pour offrir une programmation intermunicipale de loisirs et d’évènements. C’est en ayant à cœur d’offrir une plus grande variété de cours et d’horaires que cette initiative permet aux résidents des trois municipalités de s’inscrire à des activités sportives, culturelles et de loisirs offertes sur le territoire des trois municipalités.

À noter que les cours débuteront au plus tôt dans la semaine du 14 septembre.

Offre de cours

L’offre de cours s’inscrit dans la continuité avec les déclinaisons classiques de yoga, badminton, volleyball, espagnol, piano, peinture, aquarelle, hockey cosom, danse en ligne, escalade, pickelball, couture, informatique.

La version numérique est disponible en ligne et une version papier est en cours d’envoi par la poste. Attention, certains changements sont intervenus depuis l’impression:

- la période d’inscriptions 2 au 12 septembre 2026;

- le cours d’aquarelle pour adulte est de 13 h 30 à 15 h 30;

- le cours d’aquarelle du mardi (avec Ginette Marquis) est annulé;

- modification des horaires pour le badminton : les lundis et jeudis de 19 h 30 à 21 h (début lundi 14 septembre, et jeudi 24 septembre);

- la session de hockey cosom pour les 7 à 12 ans est repoussée au jeudi 24 septembre, car le jeudi 17 septembre, le gymnase sera occupé par la rencontre de parents des élèves de l’école.

Inscriptions et modalité de paiement



L'inscription se fait en ligne en créant un compte dans Sport-Plus via la site web de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Il est également possible de s'inscrire en personne auprès de la réception de l’Hôtel de Ville, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30, fermée entre 12 h et 13 h et le vendredi de 9 h à 12 h. Ou encore, par téléphone lorsque payé par carte de crédit ; du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30, fermée entre 12 h et 13 h et le vendredi de 9 h à 12 h.