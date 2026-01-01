Québec accorde près de 260 000 $ aux clubs de VTT de Lanaudière

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière maximale de 259 848 $ aux clubs de véhicules tout-terrain (VTT) de la région de Lanaudière. Ce montant permettra à ces clubs de veiller à une pratique sécuritaire du VTT, d’entretenir leurs sentiers et de se procurer l’équipement nécessaire à la réalisation de leurs travaux.

« Cette aide financière facilitera l’entretien des sentiers et profitera grandement aux adeptes de

VTT. Je salue le travail des clubs et de leurs bénévoles, sans qui la pratique sécuritaire et accessible du VTT ne serait pas possible », résume Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Cette somme est versée pour l’année financière 2025-2026 dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT).

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et l’adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions et député de Rousseau, M. Louis- Charles Thouin, sont enthousiastes d’en faire l’annonce et se réjouissent de cette contribution à la vitalité de la pratique du VTT au Québec. Au total, un peu plus de 7,4 M$ sont répartis entre la

Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ), les clubs qui lui sont affiliés, la Fédération québécoise des motos hors route (FQMHR) et les membres qui en font partie.

« Nous sommes à l’écoute des besoins de la Fédération québécoise des clubs quads et de ses clubs affiliés dans la région de Lanaudière, et nous voulons soutenir le développement de leurs

activités. La pratique du véhicule tout-terrain est très appréciée dans notre région, autant par les

résidents que par les touristes. Y contribuer assure donc son apport à notre économie pour les

années à venir », ajoute Louis-Charles Thouin, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions.

Les réseaux de sentiers québécois pour les véhicules tout-terrain (VTT) couvrent plus de 33 000 km.Le Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT) comporte deux

objectifs principaux, soit :améliorer la sécurité de la pratique du véhicule tout-terrain par la mise en place de sentiers entretenus, signalisés et surveillés à l’intention des utilisateurs de VTT ainsi que par l’installation de parcs récréatifs pour moto hors route en circuit fermé sécuritaires et offrir aux utilisateurs de VTT un réseau qui perdure au fil des années.

Le programme comprend trois volets:

- Volet I – Entretien des sentiers;

- Volet II – Sécurité et soutien aux clubs;

- Volet III – Motos hors route.

Il est en vigueur jusqu’au 31 mars 2027.