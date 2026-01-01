Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour soutenir la sécurité et l’entretien des sentiers

Québec accorde près de 260 000 $ aux clubs de VTT de Lanaudière

durée 10h00
22 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière maximale de 259 848 $ aux clubs de véhicules tout-terrain (VTT) de la région de Lanaudière. Ce montant permettra à ces clubs de veiller à une pratique sécuritaire du VTT, d’entretenir leurs sentiers et de se procurer l’équipement nécessaire à la réalisation de leurs travaux.

« Cette aide financière facilitera l’entretien des sentiers et profitera grandement aux adeptes de
VTT. Je salue le travail des clubs et de leurs bénévoles, sans qui la pratique sécuritaire et accessible du VTT ne serait pas possible », résume  Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable. 

Cette somme est versée pour l’année financière 2025-2026 dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT).

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et l’adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions et député de Rousseau, M. Louis- Charles Thouin, sont enthousiastes d’en faire l’annonce et se réjouissent de cette contribution à la vitalité de la pratique du VTT au Québec. Au total, un peu plus de 7,4 M$ sont répartis entre la
Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ), les clubs qui lui sont affiliés, la Fédération québécoise des motos hors route (FQMHR) et les membres qui en font partie.

« Nous sommes à l’écoute des besoins de la Fédération québécoise des clubs quads et de ses clubs affiliés dans la région de Lanaudière, et nous voulons soutenir le développement de leurs
activités. La pratique du véhicule tout-terrain est très appréciée dans notre région, autant par les
résidents que par les touristes. Y contribuer assure donc son apport à notre économie pour les
années à venir », ajoute  Louis-Charles Thouin, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions. 

Les réseaux de sentiers québécois pour les véhicules tout-terrain (VTT) couvrent plus de 33 000 km.Le Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT) comporte deux
objectifs principaux, soit :améliorer la sécurité de la pratique du véhicule tout-terrain par la mise en place de sentiers entretenus, signalisés et surveillés à l’intention des utilisateurs de VTT ainsi que par l’installation de parcs récréatifs pour moto hors route en circuit fermé sécuritaires et offrir aux utilisateurs de VTT un réseau qui perdure au fil des années.

Le programme comprend trois volets: 
- Volet I – Entretien des sentiers;
- Volet II – Sécurité et soutien aux clubs;
- Volet III – Motos hors route.

Il est en vigueur jusqu’au 31 mars 2027.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Soirée d’hommage civique aux couleurs du sport à SCB

Publié le 6 mai 2026

Soirée d’hommage civique aux couleurs du sport à SCB

Lors de la séance du conseil municipal du 4 mai dernier, la Ville de Saint‐Charles‐Borromée a tenu une réception civique afin de souligner l’engagement et le parcours remarquable de Charlois. Les personnes reconnues sont des citoyens s’étant distingués dans le milieu sportif. Au total, 14 personnes ont été honorées pour leur dévouement et leur ...

LIRE LA SUITE
Deux athlètes-étudiants de Lanaudière reçoivent des bourses

Publié le 1 mai 2026

Deux athlètes-étudiants de Lanaudière reçoivent des bourses

En 2026, la Fondation Alliance Sport-Études a remis un total de 250 000 $, incluant des bourses régionales et nationales. Lors de la Célébration Sport-Études 2026 tenue le 30 avril au Bain Mathieu, à Montréal, 110 bourses nationales, d’une valeur de 2 000 $ chacune, ont été remises à des étudiants-athlètes issus de plus de 14 régions du ...

LIRE LA SUITE
Lanoraie bonifie son offre de soccer avec le Club de soccer Dynamo

Publié le 30 avril 2026

Lanoraie bonifie son offre de soccer avec le Club de soccer Dynamo

La Municipalité de Lanoraie annonce la conclusion d’un partenariat significatif avec le Club de soccer Dynamo de Lavaltrie. Cette nouvelle collaboration vise à élever les standards des séances en intégrant une expertise technique de haut niveau au sein du secteur récréatif de la Municipalité. Dès cette saison, bien que la Municipalité de Lanoraie ...

LIRE LA SUITE