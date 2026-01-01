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12 jeunes athlètes reconnus

Soirée d’hommage civique aux couleurs du sport à SCB

durée 13h45
6 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Lors de la séance du conseil municipal du 4 mai dernier, la Ville de Saint‐Charles‐Borromée a tenu une réception civique afin de souligner l’engagement et le parcours remarquable de Charlois. Les personnes reconnues sont des citoyens s’étant distingués dans le milieu sportif.

Au total, 14 personnes ont été honorées pour leur dévouement et leur mobilisation dans le domaine du sport. À cette occasion, ils ont été invités à signer le Livre d’or de la Ville, un geste symbolique marquant la reconnaissance officielle de leur contribution et de leur rayonnement.

De jeunes sportifs charlois reconnus

Parmi les hommages de la soirée, 12 jeunes athlètes inscrits à la Finale des Jeux du Québec ont été reconnus. De ceux-ci, quatre ont remporté une médaille à l’issue de la compétition d’envergure provinciale.

Les sportifs reconnus sont : Annabelle Brault, Coralie Beaudry, Emy Beaupré, Esteban Pelland (3e place), Eva‐Rose Leblond, Léticia Leduc, Lucas Faust (3e place), Magalie Houle (2e place), Olivia Rochette, Serena Melom Domkoue, Simone Comeau et William Roberge (3e place).

La Ville a également souligné l’accomplissement de Laurie Gendron, surveillante‐sauveteuse charloise, récipiendaire du concours Brigade Splash de la Société de sauvetage. Ce concours met en valeur l’importance du travail des sauveteurs.

Le maire Alexis Nantel a tenu à saluer leur engagement : « La pratique d’un sport de haut niveau requiert une grande détermination au quotidien. Ces jeunes sportifs incarnent la persévérance et deviennent une source d’inspiration pour toute la communauté charloise. »

Honneur à une Charloise du milieu du volleyball

L’implication soutenue de Mme Caroline Fiset au sein du Club de volleyball Les Libellules a aussi été souligné lors de cet événement. Grâce à elle, l’association sportive a bénéficié d’un soutien financier accordé par Sports Lanau. C’est dans la foulée d’une chaine de solidarité encadrée par la Ville que Sports Lanau a remis, en 2026, un don au Club de volleyball pour son apport significatif dans le milieu. Cette initiative s’inscrit dans une entente entre la Ville et l’organisme sportif Sports Lanau.

Par cette réception civique, la Ville de Saint‐Charles‐Borromée réaffirme sa fierté envers ses citoyens d’exception et son engagement à reconnaître celles et ceux qui contribuent au rayonnement de la collectivité.

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