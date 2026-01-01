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Lavaltrie

Lanoraie bonifie son offre de soccer avec le Club de soccer Dynamo

durée 11h00
30 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

La Municipalité de Lanoraie annonce la conclusion d’un partenariat significatif avec le Club de soccer Dynamo de Lavaltrie. Cette nouvelle collaboration vise à élever les standards des séances en intégrant une expertise technique de haut niveau au sein du secteur récréatif de la Municipalité.

Dès cette saison, bien que la Municipalité de Lanoraie conserve la gestion de son service de soccer récréatif habituel, l’encadrement technique sera désormais assuré par les spécialistes du Club de soccer Dynamo de Lavaltrie. Cette alliance permettra aux jeunes joueurs lanorois de bénéficier de l'expertise de coachs qualifiés pour développer leurs habiletés techniques dans un environnement structuré, sécuritaire et dynamique, tout en favorisant le plaisir de bouger au sein de leur communauté. Comme l’explique M. Villeneuve, maire de Lanoraie : « Ce partenariat stratégique nous permet d’optimiser nos services aux citoyens en misant sur une expertise spécialisée, tout en renforçant la vitalité de nos infrastructures sportives au profit des familles de Lanoraie. »

Une collaboration tournée vers l’avenir

Par ce partenariat, la Municipalité souhaite insuffler un nouveau dynamisme à sa vie sportive. Lanoraie accueillera dorénavant sur son territoire certaines pratiques et des matchs du club de soccer, favorisant ainsi les échanges et le rayonnement régional.

« Nous sommes ravis de partager notre passion et notre expertise avec Lanoraie pour faire rayonner le soccer et stimuler le développement de chaque jeune joueur», souligne la présidente du Club de soccer Dynamo de Lavaltrie.

L’administration municipale espère que cette collaboration s'inscrira durablement dans le temps et servira de tremplin à de futurs projets communs au bénéfice des citoyens.

Soutien financier et modalités d’inscription

Afin de soutenir l'activité physique chez les jeunes, la Municipalité maintient des mesures incitatives pour les familles, peu importe le volet choisi :

- Soccer récréatif (Municipalité) : La période d’inscription se déroulera du 4 au 15 mai 2026 via les plateformes habituelles de la Municipalité.
- Soccer associatif (Dynamo) : Pour les citoyens de Lanoraie ayant choisi de s’inscrire directement au volet compétitif/associatif du Dynamo, la Municipalité remboursera, sur présentation de facture, jusqu’à 33 % des frais d’inscription (maximum de 75 $).

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