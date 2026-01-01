Une journée de réflexion pour le développement du vélo dans Lanaudière

Les acteurs du développement du vélo dans Lanaudière se sont réunis le 17 mars dernier à l’occasion d’une journée de réflexion et de concertation organisée conjointement par Tourisme Lanaudière et Loisir et Sport Lanaudière, grâce au financement de la Table des préfets.

Gestionnaires d’infrastructures cyclables, élus municipaux et partenaires régionaux ont répondu à l’invitation afin de faire le point sur l’avancement des initiatives en cours et d’échanger sur les prochaines étapes pour structurer le projet.

Des échanges pour aligner les priorités régionales

La rencontre a rassemblé les acteurs clés du territoire afin de mobiliser les intervenants engagés et de faire le point sur les avancées réalisées au cours des deux dernières années, notamment depuis la mise en place de la table de concertation.

L’événement a aussi permis de poursuivre le travail collectif autour du Corridor du Sentier Transcanadien, première colonne vertébrale multifonctionnelle reliant Terrebonne à Saint-Didace. La journée a contribué à mettre en valeur les réalisations du milieu et à susciter l’engagement des partenaires pour la suite de la démarche, en amorçant une réflexion tournée vers les priorités et les actions concrètes à venir.

« Dans la dernière année, nous avons posé des bases importantes pour le développement du vélo dans Lanaudière. Nous avons maintenant un groupe de travail régional, avec une table de concertation appelée à devenir un véritable comité régional. La prochaine étape sera de préciser sa gouvernance et de poursuivre la structuration du développement du vélo de façon cohérente et durable », souligne Mme Elaine Desjardins, directrice générale de Tourisme Lanaudière.

« Le vélo représente un levier important pour le développement régional et la mobilité durable dans Lanaudière. La mobilisation des acteurs du milieu permet de faire avancer concrètement une vision concertée autour du plein air et de structurer une offre cyclable cohérente et attractive, avec la volonté commune de faire du transport actif une option intéressante pour nos citoyens et visiteurs », ajoute Mme Lynda Fleury, directrice générale de Loisir et Sport Lanaudière.

Les échanges ont mis en lumière la volonté des partenaires régionaux de travailler de manière concertée afin de mieux mettre en place le projet. Ils ont également souligné l’importance de renforcer la collaboration entre les municipalités, les MRC et les gestionnaires d’infrastructures afin d’assurer une meilleure cohérence des initiatives à l’échelle du territoire.

Une mobilisation régionale pour structurer l’avenir du vélo

Depuis le printemps dernier, une table de concertation a été mise sur pied grâce au financement de la Table des préfets de Lanaudière. « Par cette entente, la Table des préfets souhaitait doter la région d’une vision commune et d’un cadre structurant pour le développement du vélo. L’objectif est clair, mieux coordonner les efforts, mobiliser les partenaires et assurer un développement cohérent et durable à l’échelle de Lanaudière », souligne Mme Isabelle Perreault, présidente de la Table des préfets de Lanaudière.

Cette journée marque une étape importante dans la démarche collective, alors que les partenaires entendent poursuivre le travail afin d’assurer un développement du vélo cohérent, durable et porteur pour l’avenir de Lanaudière.