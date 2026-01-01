Saint‐Charles‐Borromée
Sécurité : Deux plages sous surveillance durant la saison estivale
Pour la saison estivale 2026, la Ville de Saint‐Charles‐Borromée renouvelle ses ententes intermunicipales de surveillance des plages avec les municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez et Sainte-Marcelline-de-Kildare.
À compter de juin 2026, la Ville assurera la surveillance quotidienne de la plage publique de Saint-Alphonse-Rodriguez, ainsi que de la plage municipale de Sainte-Marcelline-de-Kildare.
Ces ententes visent à maintenir la sécurité des baigneurs fréquentant les lieux pendant l’été tout en consolidant des emplois saisonniers locaux.
Des ententes durables
Ces partenariats s’inscrivent dans la continuité d’ententes établies à l’époque où le Centre aquatique de Saint-Charles-Borromée opérait comme entreprise privée. À la suite de son acquisition par la Ville en 2025, cette dernière souhaite poursuivre et pérenniser la collaboration intermunicipale.
Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée, explique les bénéfices de telles ententes pour la région : « Ces collaborations procurent plusieurs avantages : elles garantissent des plages surveillées et sécuritaires pour les citoyens et les visiteurs des municipalités concernées en plus de permettre de consolider quatre emplois d’été au sein de la Ville de Saint‐Charles‐Borromée. »
Les nouvelles ententes s’échelonneront sur plusieurs années : de 2026 à 2028 pour Saint- Alphonse-Rodriguez et de 2026 à 2030 pour Sainte-Marcelline-de-Kildare. Elles prévoient une surveillance assurée par la Ville pour une période d’environ 60 jours par été, à raison de 7 heures par jour.
Ma piscine à moi
Il y a un an, la Ville lançait la campagne d’appartenance « Ma piscine à moi » pour promouvoir le Centre aquatique et son offre aquatique. La campagne met en lumière le travail de l’ensemble de l’équipe municipale, notamment celui des sauveteurs, dont la présence et la vigilance assurent la sécurité des usagers.