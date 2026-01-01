Nous joindre
Avec trois de ses athlètes

Le Club de Boxe Brandon aux Championnats nationaux à Calgary

durée 10h00
5 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Le Club de Boxe Brandon brillera sur la scène nationale avec la participation de trois de ses athlètes aux Championnats nationaux de boxe. Ces derniers se rendront à Calgary, en Alberta, du 18 au 22 mars 2026, pour prendre part à la Coupe Canada 2026 et aux Nationaux U17–U23.

Organisé sous l’égide de Boxe Canada, cet événement d’envergure nationale rassemblera les meilleurs jeunes boxeurs du pays. L’édition 2026 se distingue particulièrement par son engagement envers la sécurité des athlètes, la mise en valeur de la boxe amateur et la qualité du niveau de compétition. Pour la toute première fois, les championnats incluront également des divisions de para-boxe, marquant une avancée importante en matière d’inclusion dans le sport. La Coupe Canada 2026 et les Nationaux U17–U23 représentent une compétition de premier plan pour le développement de la boxe amateur au Canada et constituent une étape clé dans le parcours des athlètes.

Athlètes qualifiés

Les trois athlètes s’étant qualifiés pour prendre part à cette compétition nationale sont: Alexis Paquin, de Saint-Norbert, Alie Chartier, de Sainte-Mélanie et Édouard Boucher, de Saint-Norbert. 

La qualification de ces trois athlètes pour cet événement prestigieux est une immense source de fierté pour le club. Elle témoigne du travail acharné, de la discipline et de l’engagement de ces boxeurs, ainsi que du soutien constant de la communauté.

Le CSCB tient à souligner le travail de l’entraîneur-chef Stéphane Marquis ainsi que de l’entraîneur Patrick Daigneault. 

