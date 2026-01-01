Un bon début de saison de compétitions pour Gym Annalie

Les athlètes du club de gymnastique Gym Annalie ont participé à leurs premières compétitions régionales de l'année, lançant la saison compétitives. Elles ont eu l'occasion de démontrer le fruit de leur travail, leur persévérance et leur engagement, leur permettant d'offrir de belles performances.

Pour plusieurs des gymnastes, il s'agissait d'une première expérience en contexte régional.

« Ces premières compétitions sont toujours un moment important dans la saison. Elles permettent aux gymnastes de gagner en confiance, de se familiariser avec l’environnement compétitif et de mesurer leurs progrès. Nous sommes extrêmement fières de leur attitude et de leurs efforts », souligne Marie-Christine Dozois, entraîneur-chef et co-propriétaire de Gym Annalie.

Le club souligne le travail des entraîneurs Anne-Frédérique Gadoury-Lavallée et Yannaève De Celles ainsi que le soutien précieux des parents, qui contribuent grandement au développement et à l’épanouissement des jeunes athlètes.

Les athlètes selon leur catégorie

Régional 1: Leyivah Periard, Émilie Leduc, Sarah Bouchard, Novaly Pilon, Agathe Labelle et Olivia St-Georges.

Régional 2 : Mélyann Lemieux, Ariel Landry, Anaïs Therrien, Rosa-Belle Labrèche-Parent, Florence Houle, Livia Bourassa, Frédérike Gagnon et Azély Larochelle.

Régional 3 : Florence Roberge, Myriam Leblanc, Charlie Corbeil et Yanilie Asselin.

Régional 4 : Kelly-Anne Gélinas et Juliette Armstrong.

La prochaine compétition régionale à laquelle le club participera sera à Notre-Dame-des-Prairies, lors de la dernière première fin de semaine de février. Il s’agit de l’avant-dernière étape pour leurs gymnastes de catégorie R3-R4, qui tenteront de se classer pour participer au Challenge des régions (compétition de finalité) en mai prochain à Gatineau.