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Sports et loisirs

Sur environ 500 mètres

Ouverture partielle de la boucle glacée sur la rivière L’Assomption

Les amateurs de plein air peuvent chausser leurs patins et profiter d’environ 500 mètres de glace accessibles sur le parcours total de 1,8 km.
Photo: Courtoisie Ville de Joliette

Les amateurs de plein air peuvent chausser leurs patins et profiter d’environ 500 mètres de glace accessibles sur le parcours total de 1,8 km.

Depuis hier, la population et les amateurs de patinage ont la possibilité de pratiquer ce sport sur une partie de la boucle glacée de la rivière L’Assomption.

En effet, un total de 500 mètres de glace est accessible sur un parcours total de 1,8 km. La Ville de Joliette assure que les conditions actuelles permettent une pratique sécuritaire sur ce tronçon. Une surveillance est toujours en cours afin d’ouvrir graduellement le reste de la boucle lorsque la météo le permettra.

Le pavillon Gilles-Beaudry, situé au 102, rue Fabre, est accessible aux patineurs tous les jours, de 9 h à 16 h, afin de leur permettre de se réchauffer.

 

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