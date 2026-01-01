Nous joindre
Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matha

Une programmation de loisirs commune pour deux municipalités

durée 10h00
7 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Les municipalités de Saint- Félix-de-Valois et de Saint-Jean-de-Matha s’unissent pour offrir une programmation de loisirs commune. Dès cet hiver, Les loisirs en tandem! vont permettre aux citoyens des deux municipalités d’avoir accès au tarif résident des deux programmations pour élargir leur choix de plages horaires.

Les inscriptions se feront normalement sur le portail de chaque municipalité en fonction du lieu de cours. La période d’inscription sera du 7 au 22 janvier et la session commencera dans la semaine 26 janvier. La programmation sera distribuée par la poste à l’ensemble des citoyens des deux municipalités au cours des prochains jours.

« La mise en commun de la programmation permet d’offrir plus de plages horaires aux citoyens des deux municipalités. C’est un enjeu important de la conciliation travail, loisir, famille. À plus long terme, ça va aussi permettre de diversifier la programmation en permettant à plus d’activités d’avoir lieu en raison du minimum d’inscription requis. », indique Audrey Boisjoly, mairesse de Saint- Félix-de-Valois.

« Cette collaboration est une belle avancée pour nos deux municipalités. En mettant nos ressources en commun, on peut offrir une programmation plus variée, plus accessible et mieux adaptée aux besoins de nos citoyens. C’est un bel exemple de travail d’équipe entre municipalités, au profit direct des gens d’ici. », ajoute Sylvain Roberge, maire de Saint-Jean-de-Matha.

