Boucle glacée

Retour du patinage hivernal sur la rivière L’Assomption à Joliette

durée 11h00
17 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le patinage hivernal sur la rivière L'Assomption à Joliette fait son retour le 5 janvier 2026. Cela a été possible grâce à la Ville de Joliette, en partenariat avec Bruneau Électrique et Harnois Énergies.  

Repensé pour s’adapter aux réalités climatiques et financières actuelles, le site proposera une boucle d’environ 800 mètres, entre le pont Baby et le Cégep de Lanaudière à Joliette, une grande zone aménagée glacée devant le Pavillon Gilles-Beaudry, ainsi qu’un sentier de marche. Cette nouvelle formule, plus souple et évolutive, permettra d’offrir un espace accessible au public, selon les conditions météorologiques. Si les conditions demeurent favorables, l’ouverture du site est prévue au cours de la semaine du 5 janvier.

« Guidés par la voix citoyenne, nous avons choisi de réinventer cette attraction hivernale qui a fait la renommée du territoire depuis des décennies. Bien qu’elle diffère de la patinoire d’autrefois, cette nouvelle mouture nous permet de renouer avec une tradition chère à la population, rendue possible grâce à une démarche agile et responsable ainsi qu’à l’appui de partenaires financiers du milieu. Nous invitons chaleureusement les gens du Grand Joliette et d’ailleurs à venir créer de nouveaux souvenirs dans ce décor enchanteur », souligne le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.

« Fièrement enracinée dans Lanaudière, Bruneau Électrique est fière de contribuer, à titre de partenaire de la Ville de Joliette, au retour du patinage sur la rivière L’Assomption. Cette activité hivernale emblématique fait vivre une tradition chère à notre communauté et offre des occasions uniques de se rassembler sur cette boucle glacée et de célébrer pleinement l’hiver à Joliette », mentionne le président de Bruneau Électrique, Éric Bruneau.

« Chez Harnois Énergies, nous croyons profondément à l’importance de soutenir des initiatives qui rassemblent la communauté et encouragent les gens à bouger. Le retour du patinage sur la rivière L’Assomption s’inscrit parfaitement dans cette vision : offrir aux familles et aux amateurs de plein air un espace unique pour profiter de l’hiver, tout en préservant une tradition chère aux Joliettains. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet qui permettra de créer des moments mémorables pour tous! », exprime le président-directeur général de Harnois Énergies, Serge Harnois.

Le Festi-Glace 2026 

Joliette est également heureuse d’annoncer l’édition 2026 du Festi-Glace, du 30 janvier au 1er février qui se tiendra au parc Louis-Querbes.

Les festivités s’ouvriront en grand le vendredi soir avec DJ - Bagels, des animations déambulatoires et un spectacle de feux d’artifice à compter 20 h 15. La journée du samedi sera rythmée par une variété de prestations, dont des performances de slackline et de musique. Le dimanche fera place au mouvement grâce à une série d’ateliers mettant en valeur divers styles de danse.

Bien entendu, les jeux gonflables ainsi que les activités créatives et sportives seront de retour cette année. En nouveauté, un espace dédié aux cerfs-volants géants ainsi qu’une butte à glisser seront aménagés pour le plaisir de tous. 

