St-Charles-Borromée rend plus accessible les loisirs hivernaux

Grâce à un nouveau partenariat entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et l'organisme Accès-Loisirs Québec, la population pourra profiter du prêt gratuit d'équipement pour pratique des loisirs hivernaux.

En effet, la Ville est gestionnaire d'une remorque Accès-Loisirs Mobile qui rendra plus accessible la pratique d'activités durant l'hiver.

« L’hiver est un moment précieux pour se rassembler et bouger ensemble. Avec cette remorque, nous voulons que chaque famille, chaque citoyen, puisse profiter de nos activités hivernales sans se soucier d’avoir son équipement. Tout le matériel est entretenu régulièrement, prêt à l’usage, et accessible gratuitement. C’est notre façon de rendre l’hiver plus simple, inclusif et heureux pour tous. », souligne le maire Alexis Nantel.

Une ressource hivernale à disposition de tous

La remorque contient une variété d’équipement – raquettes, patins, skis de fond, fatbikes, trottinettes des neiges, tapis de glisse et plus encore – prêtés pour découvrir ou initier les sports d’hiver. L’accès reste gratuit en tout temps.

Elle sera présente lors de plusieurs événements municipaux, dont à la Relâche à Bosco, et peut également être empruntée par les partenaires de la Ville, les organismes communautaires, les écoles et même les villes avoisinantes.

Pour connaître les détails de la réservation, il suffit de contacter le Service de la vie citoyenne et innovation sociale de la Ville, au 450 759-4415. Ce dernier est responsable de l’entreposage sécurisé, l’entretien régulier du matériel ainsi que de la coordination des prêts.