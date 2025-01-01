Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Partenariat avec Accès-Loisirs Québec

St-Charles-Borromée rend plus accessible les loisirs hivernaux

durée 10h00
16 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Grâce à un nouveau partenariat entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et l'organisme Accès-Loisirs Québec, la population pourra profiter du prêt gratuit d'équipement pour pratique des loisirs hivernaux.

En effet, la Ville est gestionnaire d'une remorque Accès-Loisirs Mobile qui rendra plus accessible la pratique d'activités durant l'hiver. 

« L’hiver est un moment précieux pour se rassembler et bouger ensemble. Avec cette remorque, nous voulons que chaque famille, chaque citoyen, puisse profiter de nos activités hivernales sans se soucier d’avoir son équipement. Tout le matériel est entretenu régulièrement, prêt à l’usage, et accessible gratuitement. C’est notre façon de rendre l’hiver plus simple, inclusif et heureux pour tous. », souligne le maire Alexis Nantel.

Une ressource hivernale à disposition de tous

La remorque contient une variété d’équipement – raquettes, patins, skis de fond, fatbikes, trottinettes des neiges, tapis de glisse et plus encore – prêtés pour découvrir ou initier les sports d’hiver. L’accès reste gratuit en tout temps.

Elle sera présente lors de plusieurs événements municipaux, dont à la Relâche à Bosco, et peut également être empruntée par les partenaires de la Ville, les organismes communautaires, les écoles et même les villes avoisinantes.

Pour connaître les détails de la réservation, il suffit de contacter le Service de la vie citoyenne et innovation sociale de la Ville, au 450 759-4415. Ce dernier est responsable de l’entreposage sécurisé, l’entretien régulier du matériel ainsi que de la coordination des prêts.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un jeune en plongeon de Repentigny choisi pour l’équipe Jeunes espoirs

Publié le 17 novembre 2025

Un jeune en plongeon de Repentigny choisi pour l’équipe Jeunes espoirs

Daryk Alarie, du Club de plongeon de Repentigny, est arrivé à se tailler une place au sein de l'équipe de Plongeon Québec Jeunes espoirs pour la saison 2025-2026. Elle regroupe des jeunes plongeurs et plongeuses de 12 ans et moins présentant un fort potentiel de développement pour les prochaines années. Le jeune athlète a été suivi par ...

LIRE LA SUITE
Un nouveau parc de planche à roulettes et un vélo-parc à Lavaltrie

Publié le 24 octobre 2025

Un nouveau parc de planche à roulettes et un vélo-parc à Lavaltrie

Le samedi 18 octobre, la Ville de Lavaltrie a inauguré ses toutes nouvelles installations sportives : le parc de planche à roulettes et le vélo-parc. Cet événement attendu par la communauté a rassemblé familles, jeunes et passionnés de sports urbains dans une atmosphère dynamique et conviviale. À cette occasion, le maire Christian Goulet ...

LIRE LA SUITE
Quatre équipes de hockey de Lanaudière soutenues par Rona

Publié le 21 octobre 2025

Quatre équipes de hockey de Lanaudière soutenues par Rona

Dans le cadre de la deuxième édition du programme Les Recrues RONA, quatre équipes de hockey de la région de Lanaudière obtiennent une aide financière pour la saison 2025-2026 du détaillant et distributeur québécois de produits de quincaillerie, de matériaux de construction et de rénovation Rona.  C'est ainsi que L'Arsenal du Coteau de la ...

LIRE LA SUITE