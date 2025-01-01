Un nouveau parc de planche à roulettes et un vélo-parc à Lavaltrie

Le samedi 18 octobre, la Ville de Lavaltrie a inauguré ses toutes nouvelles installations sportives : le parc de planche à roulettes et le vélo-parc. Cet événement attendu par la communauté a rassemblé familles, jeunes et passionnés de sports urbains dans une atmosphère dynamique et conviviale.

À cette occasion, le maire Christian Goulet a tenu à souligner l’importance de ce projet pour la communauté :

« Ce parc, nous l’avons rêvé ensemble. Il est né d’un besoin exprimé par notre communauté, notamment lors des séances du conseil municipal, des consultations publiques et sur les réseaux sociaux. Ce lieu est bien plus qu’un terrain sportif : c’est un véritable milieu de vie, pensé pour encourager l’apprentissage, le dépassement de soi et le plaisir de bouger. Il témoigne de la mobilisation collective de notre communauté, et nous avons de quoi en être fiers. »

Des installations pensées pour tous

Le parc de planche à roulettes a été conçu par Hugo Papillon, un concepteur reconnu dans la région, qui a présenté les particularités du projet lors de l’événement. Le vélo-parc a été réalisé par Vélo Solution, en partenariat avec Tessier Récréoparc. Les infrastructures ont été conçues pour répondre aux besoins autant des débutants que des plus expérimentés, tout en favorisant leur progression dans le sport. Elles offrent une grande variété de modules, une capacité d’accueil importante et une configuration originale qui distingue Lavaltrie des autres parcs de la région.

Une programmation festive et inclusive

Tout au long de l’après-midi, les visiteurs ont profité d’une ambiance dynamique. L’artiste Wiser a personnalisé les planches à roulettes des participants avec des graffitis uniques, tandis que le kiosque Windsurf Boardshop a attiré les amateurs de sports urbains avec des tirages, des produits spécialisés et des autocollants. L’équipe de professionnels présente a offert des démonstrations de planche à roulettes, trottinette et BMX, ainsi que des conseils adaptés à tous les niveaux, permettant à chacun de s’initier ou de se perfectionner sur les nouvelles installations.

La remorque Circonflexe de Loisirs et Sports Lanaudière a facilité l’accès aux modules grâce au prêt de matériel sportif. L’expérience a été enrichie par plusieurs activités complémentaires : kart à pédales, zone « chill », jeux géants, DJ et animations, créant une atmosphère festive et rassembleuse pour tous les âges.

Des bonifications à venir

D’ici le printemps prochain, plusieurs bonifications viendront enrichir le site : ajout d’un éclairage, d’une fontaine à boire, d’une toile d’ombrage, de mobilier accessible et de supports à vélo. D’autres améliorations pourraient également s’ajouter, afin de rendre le lieu encore plus accueillant, fonctionnel et inclusif pour l’ensemble des usagers.

D’ici le printemps prochain, plusieurs bonifications viendront enrichir le site : ajout d’un éclairage, d’une fontaine à boire, d’une toile d’ombrage, de mobilier accessible, de supports à vélo, ainsi que l’amélioration du sentier reliant la rue au Boisé, dont l’aménagement est prévu uniquement après la salle communautaire, dans le cadre d’un projet à venir. Des toilettes extérieures seront également ajoutées, possiblement sous forme de location temporaire. Ces améliorations contribueront à rendre le lieu encore plus accueillant, fonctionnel et inclusif pour l’ensemble des usagers.