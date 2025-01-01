Nous joindre
Programme Les Recrues RONA

Quatre équipes de hockey de Lanaudière soutenues par Rona

durée 13h00
21 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans le cadre de la deuxième édition du programme Les Recrues RONA, quatre équipes de hockey de la région de Lanaudière obtiennent une aide financière pour la saison 2025-2026 du détaillant et distributeur québécois de produits de quincaillerie, de matériaux de construction et de rénovation Rona. 

C'est ainsi que L'Arsenal du Coteau de la catégorie M13 (pee-wee) – joueurs de 11 et 12 ans de Mascouche, Les Grizzlies de la catégorie M13 (pee-wee) – joueurs de 11 et 12 ans de Mascouche, Les Pionnières de la catégorie M18 (midget) – joueurs de 15 à 17 ans de la région de Lanaudière et Les Olympiques de la catégorie M18 (midget) – joueurs de 15 à 17 ans de Repentigny, recevront une commandite d'environ 4 000 $ chacun. 

Ce montant a pour but d'aider les équipes à acheter du matériel, d'alléger certains frais d'inscription, de favoriser la participation à des tournois et de recevoir des vêtements de leurs couleurs. 

« Cette année, nous sommes fiers de soutenir deux fois plus d’équipes locales que l’an dernier, donnant à plus de jeunes la chance de pratiquer leur sport dans de meilleures conditions. Ce programme reflète notre désir de nous engager localement et de contribuer à améliorer l’accessibilité au sport des jeunes Canadien(ne)s. Soutenir le hockey, c’est soutenir un sport qui occupe une place particulière dans le cœur des familles d’ici », mentionne J.P. Towner, président et chef de la direction de RONA inc.

En effet, l'entreprise soutient cette année 150 équipes locales de hockey mineur à travers la province.  Cette initiative de commandite est destinée aux équipes dans lesquelles jouent les enfants ou petits-enfants de ses employés. Rappelons que Rona exploite et dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés. 

« Chaque équipe sélectionnée représente bien plus qu’un simple club de hockey : c’est là où les jeunes apprennent la persévérance, le travail d’équipe et le dépassement de soi. Nous sommes heureux de contribuer à créer ces expériences mémorables qui forment la jeunesse de nos communautés », ajoute Catherine Laporte, cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.

 

 

 

 

 

 

