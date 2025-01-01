L'or pour Kathleen Villeneuve aux Championnats québécois cyclo-cross

L'athlète de cyclo-cross, originaire de Mascouche, Kathleen Villeneuve est montée sur la première marche du podium des Championnats québécois qui se déroulaient samedi le 18 octobre à Magog.

Il s'agissait de la dernière compétition de la saison des championnats. L'évènement rassemblait les meilleurs spécialistes de la discipline dans les différentes catégories sur un parcours exigeant. En effet, le tracé mis en place par l’organisation CX Magog a mis les jambes et la technique des cyclistes à rude épreuve. Entre les sections boueuses, les passages à pied et les portions plus roulantes, les concurrents ont dû faire preuve de maîtrise et d’endurance pour espérer décrocher le maillot de champion québécois.

De plus, La journée a débuté dans une ambiance typiquement automnale, enveloppée d'un léger brouillard matinal, mais qui tranquillement laissé place à des conditions idéales pour la course.

Ainsi, Kathleen qui se mesurait à cinq autres adversaires dans la catégorie maître 35 et + F, a décroché la médaille d'or grâce à une performance exceptionnelle. Audrey Dubuc du CC Mont-Sainte-Anne a remporté la médaille d'argent avec une grande détermination, tandis que Véronique Fournier du club Agowatt a complété le podium en remportant la médaille de bronze.