Boxe Brandon s’illustre à Québec avec un premier titre canadien

Le club de Boxe Brandon revient du Championnat canadien et du Québec Open 2025 avec une récolte exceptionnelle de médailles et un moment historique à célébrer : l’obtention d’un tout premier titre de champion canadien!

Édouard Boucher a marqué l’histoire du club en remportant le titre de champion canadien 2025 chez les 90 kg junior. Il s’est imposé en finale avec une victoire par arrêt de l’arbitre au 3e round. Grâce à cette performance, il fait désormais partie de l’équipe nationale de Boxe Canada, une belle porte d’entrée vers l’élite.

Deux autres boxeurs de Boxe Brandon ont également atteint le podium à ce championnat tenu au PEPS de l’Université Laval du 28 mai au 1er juin dernier. Alie Chartier a décroché l’argent chez les 57 kg juvénile femme, tandis que Alexis Paquin a obtenu le bronze chez les 60 kg juvénile, dans une catégorie particulièrement relevée comptant 14 participants.

Au Québec Open, qui se déroulait en parallèle au même endroit, trois autres titres ont été remportés par nos athlètes. Zakaria Doukkali (34 kg benjamin), Lucas Grandchamps (70 kg cadet) et Cassandra Goyette (51 kg junior) sont tous repartis avec la médaille d’or.

S’ajoutent également des performances remarquables de :

Elliot Bayette, médaille d’argent chez les 32 kg benjamin

Loïc Lafortune, médaille de bronze dans la même catégorie

Bianca Tobar, médaille d’argent chez les 70 kg juvénile femme, à l’issue d’un combat intense et rempli d’émotions

Le club tient aussi à féliciter ses trois jeunes athlètes qui ont participé avec brio au volet FUNBOX, une formule d’initiation à la compétition pour les 7 à 10 ans, axée sur les coups au corps uniquement. Caleb Tessier, Marianne Deniger-Dion et Doriane Tremblay ont tous trois offert des prestations exemplaires!

Le Centre sportif et culturel de Brandon souligne le travail exceptionnel de l’équipe d’entraîneurs, composée de Stéphane Marquis (entraîneur-chef), Michel Bastarache et Patrick Daigneault de Boxe Brandon, dont l’engagement et le dévouement font toute la différence dans le parcours de ces jeunes boxeurs et boxeuses.