Rawdon inaugure ses deux premiers terrains de pickleball

La population de Rawdon a dorénavant accès à deux terrains de pickleball au coeur du parc Donald-Stewart. La municipalité en a fait l'inauguration cette semaine.

Le pickleball, qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table, connaît une popularité fulgurante à travers le monde, attirant des joueurs de tous âges et niveaux de compétence. Son accessibilité et son aspect social en font une activité idéale pour stimuler le bien-être physique et mental.

« L'inauguration de ces terrains de pickleball est un témoignage de notre engagement continu envers la santé et le bien-être de nos citoyens, » a déclaré le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau. « Nous comprenons l'importance de l'activité physique pour une communauté dynamique et nous sommes déterminés à investir dans nos installations récréo-sportives pour offrir des opportunités variées à tous. »

À ce parc, on retrouvait déjà des terrains de soccer et de baseball. Cet ajout s'inscrit au tout début de l'élaboration d'un plan directeur des parcs et espaces verts. Ce plan deviendra un outil essentiel pour la planification future de l'utilisation et des besoins de ces espaces pour les années à venir, assurant un développement réfléchi et durable des infrastructures récréatives municipales.