La Municipalité de Rawdon tient sa première compétition de skate

La Municipalité de Rawdon s’apprête à accueillir une première compétition dans son parc de planche à roulettes, à l’occasion du Skatefest, le samedi 7 juin prochain. Cette compétition régionale souhaite attirer les talents les plus prometteurs du monde du skateboard, assurant ainsi un spectacle des plus impressionnants et une ambiance à ne pas manquer.

Le Skatefest est gratuit et ouvert à tous. La Municipalité encourage les jeunes et moins jeunes amateurs à s’y inscrire (catégories 12 ans et moins et 13 ans et plus). Ils auront une chance en or de pratiquer leur sport auprès des skaters de la catégorie « professionnel », qui est également ouverte à tous les âges. Les filles sont elles aussi invitées à entrer dans la compétition, puisque les catégories sont mixtes. L’inscription se fera sur place, le matin de la compétition, et chaque participant sera assuré de repartir avec des surprises. Les skaters les plus habiles auront la chance de remporter des prix et bourses d’une valeur de plus de 2 000 $, démontrant le soutien de la Municipalité envers la pratique du sport et de l’activité physique.

La présence de juges issus de la culture du skateboard du Québec, tels que Hugo Papillon (concepteur de parcs de planche à roulettes), Anaïs Beaupré (actrice féminine d’influence dans le monde du skateboard) et Alex Boivin (fondateur de la Fédération Skateboard Québec), confirme l’envergure de l’événement qui rayonne bien au-delà du territoire de Rawdon. Que l'on soit un professionnel chevronné ou un amateur passionné de skateboard, le Skatefest offre une plateforme pour briller.

Les spectateurs pourront voir les prouesses de la « Team Atlas Proshop » en plus des démonstrations de figures complexes de la part des athlètes amateurs et professionnels. Une ambiance électrisante sera de la partie, avec musique, DJ, animations, nourriture et boissons, en plus des kiosques de jeunes artisans de la Grande journée des petits entrepreneurs qui se tiendra tout juste à côté du parc de planche à roulettes. La communauté est invitée à venir en grand nombre pour encourager et soutenir les talents locaux et profiter d'une journée de divertissement pour toute la famille, où la culture du skateboard sera au cœur des festivités.

Rappelons que le parc de planche à roulettes de Rawdon a fait l’objet d’un important réaménagement en 2023, doublant ainsi sa superficie et offrant un terrain de jeu unique aux amateurs de skateboard, trottinette et patin à roues alignées.

Tous les détails de l’événement sont au rawdon.ca.