Entente entre St-Charles-Borromée et le Club de Vélo du Grand Joliette

Le 27 mars dernier, la Ville de Saint-Charles- Borromée et le Club de Vélo du Grand Joliette ont officialisé leur collaboration par la signature d’une entente à l’hôtel de ville. Cette entente accorde au club sportif un espace de rangement au Centre Alain-Pagé ainsi qu’un local où les membres pourront se réunir au besoin.

« Cette entente vient renforcer notre engagement envers la mobilité active et la mise en valeur de notre réseau cyclable. En facilitant l’accès aux infrastructures pour un organisme dédié à la promotion du vélo, nous encourageons une communauté plus dynamique et un cadre de vie encore plus attrayant pour les citoyens », a souligné M. le Maire Robert Bibeau.

Dans cette optique, l’accès offert au Club de vélo du Grand Joliette s’inscrit naturellement dans une volonté de dynamiser la pratique du vélo et de renforcer les liens avec les organismes qui en font la promotion. D’ailleurs, selon un sondage mené par la firme Léger, la satisfaction des citoyens quant à l’agrément du réseau cyclable dépasse la norme de référence Léger 2023.

Un réseau cyclable structurant et attrayant

Avec ses 21,5 km de pistes longeant la rivière L’Assomption, le réseau cyclable de Saint- Charles-Borromée s’intègre à celui de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies, offrant ainsi aux adeptes du vélo un parcours combiné de 32 km où nature et urbanité se côtoient.

L’amélioration continue des infrastructures cyclables est une priorité à SCB. La phase 1 de la réfection de la rue Visitation, réalisée dans le cadre du projet Axe de génération, en est un exemple concret. Ce nouvel aménagement, pensé pour une cohabitation sécuritaire et fluide, inclut notamment l’ajout de supports à vélo à la Place des générations en octobre 2024, améliorant ainsi l’expérience des cyclistes.