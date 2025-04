Encore quelques jours pour profiter de la patinoire réfrigérée

La saison de patinage tire à sa fin, mais il est encore temps d'en profiter à Saint-Charles-Borromée. En effet, la patinoire réfrigérée du parc Casavant-Desrochers demeure accessible jusqu'au 6 avril inclusivement.

Avec plus de 13 000 visiteurs depuis son ouverture le 26 novembre dernier, la patinoire a maintenu une moyenne hebdomadaire de 730 patineurs, confirmant ainsi son statut d’infrastructure sportive incontournable dans la région. Alors que les autres sites hivernaux ont dû fermer sous l’effet des températures douces printanières, Saint-Charles- Borromée permet encore quelques tours de piste grâce à son installation réfrigérée.

« Maintenir l’accès à des infrastructures sportives de qualité aussi longtemps que possible fait partie de nos engagements. La patinoire réfrigérée est un espace dynamique qui permet aux familles, aux élèves et aux sportifs de profiter pleinement des joies de l’hiver. Son succès témoigne d’un réel engouement et nous sommes ravis de pouvoir en faire bénéficier un plus grand nombre, y compris les patineurs des municipalités avoisinantes », souligne le maire Robert Bibeau.

Point de rassemblement de l’hiver au printemps

Élément central de l’offre hivernale de la Ville, la patinoire réfrigérée est accessible tous les jours de 8 h à 22 h. Son horaire structuré permet d’accueillir différents groupes d’usagers, des élèves des établissements scolaires aux adeptes de patinage libre, en passant par les 50 ans et plus et les amateurs de hockey.