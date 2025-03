Centre aquatique de St-Charles-Borromée : état des travaux

Depuis l’acquisition du Centre aquatique en janvier dernier, la Ville de Saint-Charles-Borromée a entrepris une série de travaux pour optimiser ses installations. Ces interventions permettent de bonifier l’expérience des usagers et de renforcer leur sentiment d’appartenance.

L’un des premiers mandats réalisés concerne l’automatisation du système de chloration et d’ajustement du pH. Ce nouvel équipement assure un contrôle continu du chlore et du pH de la piscine, permettant de maintenir des valeurs stables en tout temps. Grâce à cette automatisation, la qualité de l’eau est optimisée, limitant l’utilisation excessive de chlore et garantissant une désinfection accrue. Cette modernisation réduit également la manipulation de produits chimiques par les employés, créant un environnement de travail davantage sécuritaire.

Parallèlement, le système de filtration de la piscine a été modernisé en janvier afin d’améliorer son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet d’offrir aux usagers un environnement encore plus performant.

Ce printemps, un système de coagulation électronique sera installé. Cette technologie permettra de réguler des éléments essentiels comme la dureté de l’eau, les phosphates et les chloramines. Son principal avantage réside dans la réduction de ces derniers, responsables des irritations des yeux et de la gorge chez les baigneurs, garantissant ainsi un confort accru pour tous.

Au-delà de ces améliorations techniques, des travaux sont également en cours pour repenser l’aménagement des lieux et rafraîchir l’esthétique extérieure, incluant l’ajout d’un bureau et la rénovation du revêtement extérieur.

Un positionnement renouvelé

Le Centre aquatique adoptera bientôt un complément identitaire, à commencer par son enseigne extérieure qui fera place à une signalisation institutionnelle affirmant clairement son intégration au patrimoine municipal. À l’intérieur, une approche centrée sur les usagers viendra renforcer le lien solide qui unit la population à ce lieu emblématique. Déjà visibles sur ses murs, de nouvelles couleurs offrent un aperçu de cette transformation, qui ouvre un nouveau chapitre écrit avec les citoyens, tout en ancrant pleinement le Centre aquatique dans l’identité de la Ville.

Pour accompagner cette évolution, la communication s’articulera autour du positionnement « Ma piscine », décliné en une vaste campagne qui sera dévoilée en juin pour mettre en valeur le lien personnel et affectif qui unit chaque citoyen à ce lieu.

« La Ville tient à saluer le travail des anciens propriétaires, dont l’engagement a contribué à créer ce fort sentiment de proximité autour du Centre aquatique. En faisant du centre aquatique un établissement municipal, nous souhaitions à la fois honorer cet héritage et lui donner un nouveau souffle au sein de notre communauté. Dans cette transition harmonieuse, je tiens à remercier Mme Joëlle Lasalle et M. Pierre Labelle pour leur précieuse contribution à cette continuité. », de conclure M. le Maire Robert Bibeau.