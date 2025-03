Match amical entre les policiers de la SQ et des élèves du secondaire

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette ont affronté dans un match de hockey amical des élèves dans le cadre du Grand Carnaval de l'école secondaire Barthélémy-Joliette à l'aréna Marcel-Bonin, le 18 mars.

Pour l’occasion, une quinzaine de policiers de la gendarmerie et du bureau d’enquêtes de la MRC ont uni leurs forces pour affronter les jeunes hockeyeurs de 3e secondaires issus du programme « Concentration Hockey ».

Avant le début du match, une mise au jeu protocolaire a eu lieu en présence de l’agent David McDuff, initiateur du projet de match de hockey et parrain de la municipalité de Joliette, le lieutenant Nicolas Dorais, responsable du poste de la MRC Joliette, Éric Gagnon, professeur d’éducation physique et le Sergent Michaël Jacques, assistant-entraîneur d’un jour et sergent aux opération au poste de la MRC Joliette.

Au centre de la glace, l’enquêteure Karine Savignac de l’équipe d’enquêtes a fait face au représentant de l’équipe de Barthélémy-Joliette, Thomas De Grandpré. Au terme de ce match, le pointage importait moins que la volonté de tous de croiser le fer de nouveau l’an prochain.