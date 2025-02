Une 2e édition réussie pour le Tournoi Persévérance novice-mini féminin

Basketball Persévérance organisait, la fin de semaine du 22-23 février à Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies, la deuxième édition de son tournoi novice-mini féminin. Avec plus de 300 jeunes athlètes féminines réparties en 27 équipes, Persévérance brosse un portrait plus que positif de cet événement.

Basketball Persévérance félicite les jeunes athlètes, les coachs, les arbitres et marqueuses, les bénévoles et les parents. Elle remercie également ses commanditaires, et plus particulièrement, Émondage Martel, Voyage Vasco Joliette, les villes de Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies ainsi que Poulet Rouge des Galeries Joliette pour leur support.

Basketball Persévérance annonce, par le fait même, de la tenue d’une première édition d’un volet masculin qui se tiendra les 28 au 30 mars 2025. Ce tournoi accueillera 38 équipes et plus de 450 jeunes garçons de partout au Québec.