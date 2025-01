Belle récolte de récompenses pour Gym Annalie de Notre-Dame-des-Prairies

Les athlètes du club de gymnastique Gym Annalie de Notre-Dame-des-Prairies ont obtenu de beaux résultats, lors de leur deuxième compétition de cette saison. Ainsi, le 7 et 8 décembre, les gymnastes du volet compétitif sont revenues avec 23 médailles : onze d'or, cinq d'argent et sept de bronze.

Pour la catégorie Régional 4, Kelly-Anne Gélinas (de Lanoraie) a récolté une médaille d’or à la poutre et au tumbling, une médaille de bronze au saut, aux barres, au sol et au total des appareils ainsi qu’une 5e position au trampoline. Dans la même catégorie, nous avons Juliette Armstrong (de Joliette) a remporté une médaille d’or au saut, au sol et au total des appareils ainsi qu’une médaille d’argent à la poutre, une médaille de bronze au tumbling et une 8e place aux barres. Kelly-Anne est actuellement en 3e position dans Lanaudière pour le niveau R4 (15 ans et plus) et Juliette est en 1re position pour le niveau R4 (13-14 ans).

Pour la catégorie Régional 3, Yanilie Asselin (de St-Paul) a récolté une médaille d’argent au tumbling, une médaille de bronze au trampoline et au sol, ainsi qu’une 5e position au saut, à la poutre au total des appareils et une 6e position aux barres. Dans la même catégorie, nous avons Emma Laliberté (de Mirabel) qui a remporté une médaille d’argent au trampoline et une 8e place au saut, au tumbling et au total des appareils. Finalement, nous avons Marilys Rivest (de St-Thomas) qui a remporté une 7e place au trampoline et Florence Roberge (de St-Félix-de-Valois) qui a remporté une 5e place au saut et au tumbling. Selon le dernier classement, nous avons Yanilie qui est actuellement en 5e position dans Lanaudière pour le niveau R3 (15 ans et plus) et pour le niveau R3 (11-12 ans), Emma est en 8e position, Florence en 11e position et Marilys en 12e position.

Pour la catégorie Régional 2, voici les gymnastes qui ont représenté le club Gym Annalie : Azély Larochelle (de Rawdon) médaille d’or, Romy Gaudet (de Lavaltrie) médaille d’or, Myriam Leblanc (de Rawdon) médaille d’or, Charlie Corbeil (de St-Paul) médaille d’argent et Charlie Forest (de Saint-Charles-Borromée), médaille de bronze.

Finalement, voici les résultats des gymnastes de catégorie Régional 1 : Rosa-Belle Labrèche-Parent (de Lourdes-de-Joliette), médaille d’or, Ariel Landry (de Lourdes-de-Joliette), médaille d’or, Mélyann Lemieux (de St-Roch-de-L’Achigan), médaille d’or, Frédérike Gagnon (de Lavaltrie), médaille d’argent et Florence Houle (de St-Norbert), médaille de bronze. Rosa-Belle qui a terminé en 1re place au total de sa compétition.

La prochaine compétition est le 18 et 19 janvier à Notre-Dame-des-Prairies.