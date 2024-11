Deux athlètes de Lanaudière récompensés au Mérite Cycliste Québécois

Deux athlètes de la région de Lanaudière ont été récompensés lors du Mérite Cycliste Québécois qui a eu lieu le dimanche 3 novembre à Bromont. Il s'agit de Kathleen Villeneuve de Mascouche et Jeffrey Whaley de L'Assomption.

En tant qu'athlète en vélo de montagne, Kathleen Villeneuve est récipiendaire dans la catégorie Athlète Maître féminin de vélo de montagne.

Elle a connu une progression remarquable au cours de la saison 2024 dans la catégorie maître expert 35+. Son engagement l’a amenée à remporter le classement cumulatif de la Coupe Québec en XCC et XCO, témoignant de sa persévérance et de son niveau d'excellence. Grâce à sa constance, elle s’est affirmée parmi les leaders de sa catégorie. Kathleen inspire les autres cyclistes par son sérieux et sa passion, et elle incarne l’esprit de compétition et de camaraderie du milieu cycliste.

Tandis que Jeffrey Whaley qui pratique le BMX freestyle a été récompensé comme Athlète Excellence Masulin de BMX et pour sa sélection aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec le Comité olympique canadien.

Malgré une saison marquée par une blessure, il a su marquer l’histoire du BMX Freestyle en qualifiant le Canada pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Grâce à sa 12e place aux Championnats du monde de Glasgow, à seulement six semaines de l’échéance, Jeffrey a prouvé sa résilience et sa détermination. Il termine la saison 13e au classement général de la Coupe du Monde, une performance remarquable dans une discipline extrêmement compétitive.