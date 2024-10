Une soirée d’Halloween terrifiante vous attend à Saint-Charles-Borromée

Le jeudi 31 octobre, de 17 h à 20 h, le centre communautaire Alain-Pagé de Saint-Charles-Borromée se transformera en un véritable théâtre de l’horreur, offrant aux citoyens et visiteurs une soirée d’Halloween mémorable.

Les plus téméraires oseront franchir les portes de notre parcours hanté, cette année sous la thématique : Les clowns… l’autre côté du miroir. Ce parcours immersif, d’une durée de 5 à 7 minutes, promet une expérience effrayante et captivante. L'accompagnement d’un adulte est recommandé pour les 8 - 12 ans, et l’activité est déconseillée aux moins de 8 ans.

En parallèle, une animation déambulatoire ainsi qu’un décor extérieur avec musique d’ambiance viendront enrichir l’expérience des plus jeunes, tandis que des friandises et du chocolat chaud seront aussi offerts gratuitement.

« L’Halloween est une fête rassembleuse qui permet à toutes les générations de se réunir dans la joie et la bonne humeur, et nous sommes fiers d’offrir à chaque année, un événement à la fois amusant et sécuritaire pour nos citoyens. Nous avons hâte de vous voir nombreux et déguisés, beau temps, mauvais temps, pour vivre cette soirée mémorable ensemble! », déclare le maire Robert Bibeau.

Halloween inclusive

La Ville invite également ses citoyens à prendre part aux initiatives des citrouilles turquoises et bleues pour une collecte de friandises plus sécuritaire qui permettront à tous de participer pleinement à cette soirée festive :

Les citrouilles turquoises signalent que des friandises sans allergènes sont disponibles.

Les citrouilles bleues sensibilisent aux besoins des enfants autistes.

Les pompiers du Service de la prévention des incendies de SCB distribueront également des bonbons dans les rues de 17 h à 20 h. Tous les détails de l’événement sont disponibles sur vivrescb.com.