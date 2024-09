La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a procédé à l’inauguration du Centre communautaire Rodriguais (CCR) le 8 septembre.

Grâce à des travaux majeurs d’agrandissement et de rénovation totalisant 2,5 M$, la Municipalité a créé un carrefour communautaire qui offre dès maintenant plusieurs nouvelles commodités. L’endroit réunit également les principaux services et organismes. Les séances du conseil municipal sont également de retour dans l’enceinte du Centre communautaire Rodriguais.

Fierté Rodriguaise

« La refonte du Centre communautaire Rodriguais représente une étape importante qui améliorera le dynamisme municipal », mentionne Isabelle Perreault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. « Ce projet aura un impact significatif, autant pour les citoyens, que pour les organismes. Nous invitons nos citoyens à s’approprier le nouveau CCR et à profiter amplement des installations et services offerts. J’aimerais souligner le dévouement des employés qui ont chapeauté ce projet à l’interne, mais aussi, des intervenants externes qui ont répondu à nos attentes et besoins et qui ont permis l’atteinte d’un résultat à la fois vivant et professionnel », poursuit-elle.

Un carrefour communautaire rassembleur

On retrouvera à l'intérieur Les Trouvailles d’Alphonse – comptoir vestimentaire, Comptoir alimentaire du Groupe d’entraide et d’amitié Saint-Alphonse et sa popote congelée, un nouveau projet de services aux aînés, le bureau de l’infirmière en milieu rural, les séances du conseil municipal, les activités communautaires tenues chaque jour, une zone neutre pour achats en ligne ou pour échange de garde d’enfants et des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Ajouts à la structure existante

La superficie a presque doublée et est composée de trois nouvelles salles multifonctionnelles. Durant l'hiver, les patineurs auront un lieu pour enfiler leurs patins et la zamboni a son garage. De plus, l'aménagement extérieur a été amélioré.