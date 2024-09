Un pas vers l’avant pour la restauration de la route 3

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et le ministère du Tourisme a lancé l'appel d'offres pour les travaux de restauration de la route 3. Ce projet, qui reliera les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints en traversant le parc national du Mont-Tremblant, représente un investissement significatif du gouvernement du Québec.

La MRC de Matawinie, Tourisme Lanaudière et la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie saluent avec enthousiasme cette annonce.

Ce projet, attendu depuis longtemps par les citoyens, ainsi que par le milieu municipal, touristique et d’affaires, avait initialement pour ambition de créer une route panoramique asphaltée, dotée d’une voie cyclable, pour améliorer la sécurité publique et renforcer l’attractivité touristique de la région.

Le projet annoncé aujourd’hui présente une révision substantielle par rapport aux attentes initiales du milieu. Les travaux d’amélioration de la route 3 apporteront une correction de courbes, l’ajout de ponceaux et la mise aux normes du drainage pour faire face aux changements climatiques. La route sera principalement en gravier, limitant son accès à trois saisons par an. Bien que cette réfection constitue une avancée majeure, elle ne constitue pas une solution complète aux enjeux croissants de sécurité publique, particulièrement en raison des épisodes météorologiques extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents. Aussi, les retombées économiques envisagées par le projet initial ne seront pas optimales tant que cette route panoramique à vocation touristique ne sera pas asphaltée, au bénéfice des cyclistes et des clientèles touristiques croissantes en déplacement dans la région de Lanaudière et cherchant justement à explorer des territoires situés plus à l’écart des grands réseaux autoroutiers.

Bien que les contraintes invoquées par le gouvernement soient légitimes, elles ne doivent en aucun cas constituer un frein à des considérations de sécurité publique pour la région. Il demeure impératif d'assurer un lien quatre saisons pour voie de contournement dans le nord de la région pour éviter toute situation qui enclaverait sa population.

Rappelons que le projet initial visait la création d’une boucle touristique permettant de relier la région de Lanaudière aux Laurentides et à la Mauricie.

« Le gouvernement du Québec invoque des contraintes budgétaires et des enjeux d’acceptabilité sociale pour justifier ces modifications, et nous comprenons ces considérations. Nous demeurons toutefois optimistes quant aux possibilités de bonifier ce projet dans l’avenir pour répondre pleinement aux attentes de nos citoyens et d’atteindre pleinement les objectifs de sécurité publique et maximiser les retombées économiques et touristiques escomptées », souligne Isabelle Perreault, Préfet de la MRC et mairesse de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.

«Nous saluons l'investissement du gouvernement du Québec pour la route 3. Ensemble, nous demeurons unis pour que ce projet puisse évoluer et répondre aux besoins de notre communauté », mentionne France Chapdelaine, directrice générale de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.

« Nous réitérons notre engagement à travailler étroitement avec le ministère du Tourisme, le gouvernement du Québec et la Sépaq. Un projet structurant de l’offre récréotouristique représenterait de très importantes retombées économiques pour la région de Lanaudière et un atout majeur pour le développement de l’offre touristique internationale du Québec. Nous attendons avec enthousiasme la poursuite de cette collaboration, essentielle au développement durable et à la prospérité de la région », affirme Denis Brochu, Directeur général, Tourisme Lanaudière.