Inauguration de la piste cyclable à Saint-Ambroise-de-Kildare

Une toute nouvelle piste cyclable qui relie les deux périmètres urbains de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est dorénavant ouverte aux usagers.

Cet ajout important à l’infrastructure locale est une étape significative vers la promotion d’un mode de déplacement plus durable, actif et respectueux de l’environnement.

Le nouveau tronçon s’étend de la 25e avenue au parc du Chalet des loisirs. Cet ajout vient compléter le réseau cyclable d’une longueur de 8 km au sein de la municipalité. La piste cyclable offre aux résidents et aux visiteurs un moyen sûr et agréable de se déplacer entre les différents secteurs, en plus d’être reliée au réseau des municipalités et villes voisines.

Cette piste cyclable ne se contente pas de relier géographiquement les quartiers; elle renforce également les liens au sein de la communauté en offrant un accès direct à des installations cruciales telles que l’école primaire et les principales installations municipales. Elle facilitera le quotidien de nombreuses résidentes et nombreux résidents qui pourront désormais se rendre à leurs obligations quotidiennes de manière active et respectueuse de l’environnement.

Dans son discours, François St-Louis, député de Joliette, a salué l’inauguration de la nouvelle piste cyclable à St-Ambroise-de-Kildare. « Cet investissement de près de 1,5 million $ est une excellente nouvelle pour St-Ambroise-de-Kildare et sa population. Ce projet est un autre bel exemple de notre volonté d’offrir une alternative de déplacement actif afin de valoriser, encore davantage, un mode de vie plus sain, à la fois économique et écologique. Je félicite tous les artisans qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle piste cyclable », a-t-il déclaré lors de son allocution.

En encourageant l’utilisation du vélo comme moyen de transport, la municipalité espère promouvoir et favoriser un mode de vie sain et actif pour tous ses citoyens.