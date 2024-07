Le projet de complexe aquatique régional est refusé par le gouvernement

Grande déception pour le Grand Joliette. Malgré tous les efforts déployés et le soutien des nombreux partenaires régionaux, la Ville s’est vu refuser la subvention gouvernementale dans le cadre de l’appel de projets pour la réalisation du complexe aquatique régional.

Rappelons qu’en 2023, la Ville procédait au dépôt d’un projet de construction d’un complexe aquatique régional au volet 1 du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), proposé par le gouvernement du Québec. Initialement annoncé comme un projet majeur pour le Grand Joliette, le complexe aquatique prévoyait des installations modernes et variées, contribuant ainsi à enrichir l'offre sportive et de loisirs dans la région. Ce projet, évalué à plus de 20 millions de dollars, devait être construit à proximité de la patinoire Bleu Blanc Bouge, promettant un bassin semi-olympique, une piscine familiale ainsi qu'une rivière multiactivités, sur une superficie dépassant les 44 000 pieds carrés.

« La MRC de Joliette compte plus de 72 000 âmes et elle connaîtra une forte croissance démographique dans les prochaines années. Malgré cet état de fait, le territoire n’est toujours pas doté d’une infrastructure aquatique digne de ce nom. Le projet déposé dans le cadre du PAFIRSPA est le fruit d’une concertation entre les organisations institutionnelles et les municipalités/villes de l’agglomération afin de répondre à un besoin largement exprimé par les citoyennes et citoyens. La décision émanant du ministère de l’Éducation est décevante et incompréhensible. Je compte interpeler les instances politiques concernées pour qu’une autre source de financement soit envisagée, au bénéfice de notre population. » a déclaré Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette et préfet de la MRC de Joliette.

La Ville demeure déterminée à trouver d'autres avenues de financement pour la réalisation du complexe aquatique. Elle entend redoubler d’efforts de sorte que chaque alternative de financement soit étudiée, afin de mener à bien ce projet structurant pour le développement sportif et récréatif de Joliette et des environs. La Ville reste proactive et poursuit ses réalisations en matière d’infrastructures sportives.

Dernièrement, quatre terrains de pickleball furent inaugurés au parc des Dalles et c’est maintenant au tour du skatepark de vivre une transformation extrême. Enfin, le Centre de services scolaire des Samares (CSSS), en partenariat avec la Ville de Joliette, a récemment annoncé le début des travaux en vue de l’installation d’un terrain synthétique et de la réfection de l’anneau d’athlétisme à l’école secondaire Thérèse-Martin, à Joliette.