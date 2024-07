Un skatepark à venir au parc des Dalles

Le Club de Boxe Brandon est revenu du Championnat international Québec Open 2024, qui se déroulait du 31 mai au 2 juin, avec six médailles. Cet événement de grande envergure a attiré plus de 500 participants et a compté 310 combats. Neuf boxeurs du Club de Boxe Brandon se sont rendus à Québec.Trois d’entre eux ont combattu dans la catégorie Fun ...