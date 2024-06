Quatre nouveaux terrains de pickleball et de tennis à Joliette

La Ville de Joliette a dorénavant quatre nouveaux terrains de pickleball situés au parc des Dalles. Cela représente un investissement de près de 300 000 $.

Ces terrains sont disponibles depuis le 25 juin et la ville indique que les travaux de reconstruction des terrains de tennis du parc Georges-Rondeau, au coût de 442 000 $, vont bon train. Dès la fin du mois de juillet, les joueurs pourront profiter d’infrastructures neuves et modernes.

« Ce projet s’inscrit totalement dans notre vision d’offrir des infrastructures sportives de qualité à nos citoyen(ne)s et de promouvoir de saines habitudes de vie tout en répondant à la demande grandissante pour les sports de raquette », affirme le maire Pierre-Luc Bellerose.

Grâce à ces nouvelles installations, Joliette dispose désormais de quatre lieux où pratiquer ce sport en plein essor : les parcs Lajoie, Réal-Laurin, Saint-Jean-Baptiste et, désormais, le parc des Dalles. Chacun d’entre eux respecte les normes et possède une surface de jeu sécuritaire et agréable pour tous.

. Les citoyens sont également invités à utiliser les terrains des parcs Antonio-Barrette, Arthur-Robillard, Bélair, Émile-Prévost, Lajoie, Réal-Laurin et Saint-Jean-Baptiste.