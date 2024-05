Un kayak adapté à Chalets Lanaudière offert par l'ARLPHL

L' Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) a offert à Chalets Lanaudière, un kayak adapté d’une valeur approximative de 6 500$, spécialement conçu pour répondre aux besoins d’une clientèle à mobilité réduite.

Grâce à la générosité de l’ARLPHL, ce kayak adapté ouvre de nouvelles possibilités d'aventure et d'exploration pour ceux dont les défis physiques pourraient autrement limiter leur accès à de telles activités nautiques. Cet équipement s’ajoute aux équipements spécialisés de plein air disponibles chez Chalets Lanaudière dont deux fauteuils Joëlette pour parcourir des sentiers en forêt, un fauteuil Sofao pour la baignade, un fauteuil Hippocampe polyvalent, une Lugicap pour patiner en fauteuil roulant et bien plus encore.

Le don de ce kayak adapté représente bien plus qu'un simple équipement. Il incarne l'esprit de solidarité et d'inclusion qui anime la mission de Chalets Lanaudière. Nous sommes profondément reconnaissants envers l’ARLPHL pour leur engagement envers la promotion de l'accessibilité du plein air.

Ce nouvel équipement de plein air vient bonifier l’offre de Chalets Lanaudière en tant que «nouvelle destination touristique plein air à accès universel» qui compte maintenant six nouveaux mini-chalets pouvant accueillir des personnes vivant en situation de handicap.

Rappelons que Chalets Lanaudière est un centre de villégiature en pleine nature offrant 25 chalets, 6 mini-chalets à accès universel, 4 yourtes et 4 cabanes, en toutes saisons, avec une panoplie d'activités de plein air incluses lors d’un séjour. De plus, Chalets Lanaudière est une entreprise d’économie sociale et un organisme à but non lucratif et que tous les profits de Chalets Lanaudière assurent la pérennité de la mission du Camp Mariste qui a pour objectif de venir en aide à des enfants défavorisés en leur permettant de vivre des expériences enrichissantes en camp de vacances.