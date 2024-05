Une première station de lavage d’embarcations à Rawdon

C'est au début de l'été 2024 que les plaisanciers, citoyens et visiteurs de la Municipalité de Rawdon pourront bénéficier d’une station de lavage d’embarcations qui prendra place, pour cette année, à la plage municipale soit aux abords du lac Rawdon.

Cette toute première station de lavage municipale sur le territoire rawdonnois sera en fonction près de la rampe de mise à l’eau et selon les heures d’ouverture de ce site récréotouristique.

Cette nouveauté permettra de prévenir l’introduction et la propagation de différentes espèces aquatiques exotiques et envahissantes, notamment par l’utilisation et le transport d’une embarcation contaminée sur divers plans d’eau.

Figurant parmi les actions phares du Plan d’action environnemental de la Municipalité, cet ajout significatif permettra d’éliminer ces risques à la source et d’éviter les impacts sociaux et économiques importants que pourraient causer ce type de contamination. Cette réalisation est notamment rendue possible grâce à une subvention du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs par le biais de la mesure Accroître l'accessibilité à la pratique de la pêche 2022-2025.

« Comme la contamination des plans d’eau par les espèces aquatiques exotiques et envahissantes pourrait compromettre rapidement la santé de nos plans d’eau, le Conseil municipal de Rawdon est fier d’implanter cette solution gratuite », mentionne le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau. « Cette nouveauté pourra être partagée par les multiples plaisanciers qui profiteront de nos cours d’eau en tout respect de la biodiversité et de la santé de ceux-ci », ajoute-t-il.

Une station de lavage mobile et simple d’utilisation

Afin de favoriser l’acquisition de cette bonne habitude, la station de lavage a été lancée en grandes pompes dans le cadre de l’ÉcoFest de Rawdon. Par une courte démonstration, les citoyens et visiteurs ayant assisté à cette fête de l’environnement ont pu notamment constater la facilité d’utilisation de ce nouvel équipement. Tous les types d’embarcations à usage récréatif (canots, planches à pagaie, kayaks, bateaux à moteur, etc.) pourront être décontaminés, de manière autonome en mode « libre-service ». L’utilisation de cette station sera gratuite.

Les détails entourant la station de lavage d’embarcations ainsi que les multiples initiatives de protection des cours d’eau se trouvent dans les sections Environnement et Lacs et navigation du site Internet de la Municipalité au rawdon.ca.

Ensemble, stoppons la vivipare chinoise

Issue d’une action concertée avec l’OBV L’Assomption et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le projet « Ensemble, stoppons la vivipare chinoise! » constitue un exemple parfait de complémentarité et de diversité des gestes posés par la Municipalité de Rawdon en matière de protection de l’environnement.

Celui-ci vise à préserver la qualité des écosystèmes aquatiques et la biodiversité s’y retrouvant, en plus de prévenir la propagation de cet escargot aquatique exotique et envahissant dans la région. Sur le territoire de l’OBV L’Assomption, sa présence est actuellement connue seulement dans la Municipalité de Rawdon. Elle a été découverte en 2022 au lac Rawdon pour ensuite être observée par notre équipe aux lacs Pontbriand et Clair en 2023.

Pour ce faire, l’OBV L’Assomption mettra en place, de concert avec le milieu, une campagne de contrôle de l’espèce au niveau des lacs ayant des accès publics, c’est-à-dire les lacs Rawdon et Pontbriand. L’OBV, les associations de riverains et des bénévoles dûment formés parcourront l’ensemble des zones peu profondes des lacs, de juin à octobre 2024, afin d’effectuer un retrait massif de l’espèce. Finalement, plusieurs activités de sensibilisation seront réalisées auprès des citoyens.