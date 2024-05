Semaines sportives à la carte à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée offre durant l'été une série de semaines sportives à la carte dans les parcs. Ceci est dans le but d'offrir une alternative éducative et enrichissante pour ceux qui sont en attente d'une place au camp de jours, ainsi que pour ceux qui recherchent une expérience estivale plus spécialisée.

Les semaines thématiques, regroupées sous le concept « Un été à la carte », offriront aux enfants une opportunité unique de plonger durant la saison estivale, dans des domaines d'intérêt spécifiques, tels que le soccer, le baseball, le basketball, le triathlon et duathlon, le Kin-ball et la planche à roulettes. Chaque semaine est conçue pour favoriser le développement d'aptitudes, l'acquisition de nouvelles compétences et l'épanouissement personnel, tout en offrant une expérience estivale amusante et enrichissante.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux enfants de SCB une option éducative et divertissante pour leur été. Cette initiative est proposée afin de permettre notamment aux familles d'avoir une solution de rechange, tout en donnant l'opportunité aux enfants qui voudraient quelque chose de plus spécialisé pour leur été, de choisir une semaine à la carte. Ces semaines sportives offriront un environnement stimulant où les enfants pourront explorer leurs passions, développer leurs talents et créer des souvenirs durables. Nous espérons que cette nouvelle offre estivale rencontrera un grand succès afin de pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine. », déclare monsieur le maire Robert Bibeau.

Distinction avec le camp de jour régulier

Bien que les inscriptions et la promotion soient gérées par la Ville, il est important de noter que cette dernière ne gère pas la programmation, ni la supervision de ces semaines sportives. Les heures d’accueil seront de 9 h à 16 h et la programmation sera ouverte à tous.

Les inscriptions débuteront le 27 mai prochain à 9 h via l'espace citoyen Civis et se termineront le 7 juin à midi. Les jeunes déjà inscrits au camp de jour Bosco qui souhaitent choisir une ou des semaines sportives peuvent s’en désinscrire, suivant la politique de remboursement du camp de jour. À noter que ces semaines ne sont pas éligibles au Relevé 24.