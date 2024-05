Plus de 102 000 $ recueillis lors de la 9e Course aux 1000 pieds

Le 5 mai avait lieu la Course aux 1000 pieds sur le tout nouveau site du centre-ville de Joliette. Grâce à la générosité des nombreux partenaires, la 9e édition a permis d’amasser le montant record de 102 327 $ au profit de la Fondation des Samares.

Un total de 3 700 coureurs se sont inscrits à l’une des épreuves, en plus des 91 équipes engagées dans le Défi-Entreprises 10 x 1 km – soit 25 équipes de plus que l’an dernier.

Finalement, 3 300 des 3 700 coureurs inscrits ont bravé le temps pluvieux pour soutenir la persévérance scolaire dans le nord de Lanaudière, parcourant les rues et les parcs de la ville. Parmi eux, 1 500 étaient des jeunes.

« C’est ce qui nous a interpellés! On a découvert une gang engagée dans un événement-bénéfice pour la persévérance scolaire de nos jeunes. En plus, ils s’assurent que l’événement reste abordable pour que ces mêmes jeunes puissent y participer. Il y en a beaucoup pour qui la Course est le premier accomplissement à vie! », soulignent la marraine et le parrain de l’événement, Évelyne Rousseau de Pinard & Rousseau Construction et Pol Brisset d’Alchimiste.

Le centre-ville de Joliette, nouveau site de départ et d’arrivée

Cette 9e édition marquait un tournant important pour la Course aux 1000 pieds. En raison de la croissance constante de l’événement depuis 9 ans, le comité organisateur a convenu avec la Ville de Joliette de déplacer le site de la Course aux 1000 pieds du stationnement du CÉGEP au centre-ville de Joliette, sur la Place Bourget.

Pour Mathieu Dufresne, responsable du comité d’organisation, le centre-ville offre une surface plus grande et permet d’améliorer de façon importante l’expérience des participants et des spectateurs sur le site de la course. Il remercie d’ailleurs les commerçants et les citoyens de leur accueil et de leur compréhension.

« La course, c’est une grosse organisation. On est environ 150 bénévoles et on accueille durant l’événement plus ou moins 5 000 personnes. La Ville de Joliette et nos partenaires nous donnent un gros coup de main pour rendre cet événement le plus agréable possible pour tout le monde ».

Le nouvel aménagement des parcours, ainsi que le départ et l’arrivée sur la Place Bourget, a fait l'unanimité parmi les athlètes.

Une 10e édition qui promet d’être festive!

Le comité organisateur est déjà à pied d’œuvre pour préparer le 10e anniversaire de la Course qui s’annonce festive et pleine de nouveautés. Cette dernière se tiendra le 4 mai 2025.

Une consultation de l’ensemble des parties prenantes de la 9e édition est en cours afin de continuer à travailler et à bonifier l’expérience de toute la communauté.

« On a vraiment à cœur que la Course aux 1 000 pieds soit une fête de la persévérance scolaire et que cet événement devienne un incontournable dans le centre-ville de Joliette dont les citoyens et les commerçants soient fiers. Peu de gens le savent, mais on est dans le top 20 des plus grosses courses au Québec! » lance Mathieu Dufresne.