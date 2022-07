Arrivée de la Brigade Splash dans Lanaudière pour éduquer les baigneurs

La Société de sauvetage invite la population à découvrir le domaine du sauvetage à travers les interventions de la Brigade Splash, à la suite de l’annonce de la ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la condition féminine, Isabelle Charest, sur la gratuité des formations en sauvetage offertes aux futurs sauveteurs et moniteurs aquatiques.

La Société de Sauvetage et la Régie du Bâtiment du Québec collaborent donc ensemble pour une 16e année consécutive en présentant la tournée estivale de la Brigade Splash.

Il s’agit d’une initiative visant à conscientiser les publics quant à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires aux abords des installations aquatiques. Durant le mois de juillet, la Brigade visitera divers sites aquatiques dans la région de Lanaudière.

À travers leurs rencontres, les Brigadiers éduqueront et sensibiliseront les baigneurs, les préposés à la surveillance et les gestionnaires d’installations sur les bonnes pratiques en milieu aquatique. Cette tournée de prévention s’adresse à tous les baigneurs et citoyens de la région de Lanaudière. Chacune de leur visite se décline en trois parties

Préposés à la surveillance

Les Brigadiers auront pour rôle clé d’aller à la rencontre des surveillants-sauveteurs travaillant dans des lieux aquatiques pour s’assurer que tous les sauveteurs offrent un encadrement approprié et sécuritaire auprès des groupes d’enfants dans les milieux de baignade surveillés.

L'équipe de sept Brigadiers proposera par le fait même des entraînements et des ateliers de formation continue afin de perfectionner les habiletés des sauveteurs, tout en partageant leur expertise et leurs connaissances en matière de sauvetage.

Grand public

De par leur passion, leur dynamisme et leur dévouement irréprochable, la Brigade souhaite établir une relation de confiance avec les baigneurs. À travers des activités ludiques, les membres de la Brigade les informeront sur les bonnes habitudes à prendre en vue de prévenir la noyade et les traumatismes liés à l’eau.

La Brigade concentrera ses efforts autour de la relance du sauvetage et initiera entre autres les jeunes des camps de jour au métier de surveillant-sauveteur.

D’ailleurs, cela représente une occasion parfaite pour expérimenter, développer un intérêt envers le sauvetage et pour se familiariser davantage avec le milieu aquatique. Les animateurs recommanderont aussi auprès des baigneurs de fréquenter les milieux surveillés lorsque vient le temps de se rafraîchir.

Exploitants & gestionnaires

La Brigade veillera avec soin de fournir de plus amples informations liées à son installation et de la réviser afin de limiter le plus possible les risques de danger pour les baigneurs.

Les Brigadiers bénéficieront également de leur rencontre avec le gestionnaire pour compléter avec lui une fiche de contrôle de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) en vue de vérifier la conformité de l’installation à la réglementation des bains publics.

Pour aller à la rencontre de la Brigade, voici les milieux aquatiques qu’ils visiteront prochainement :