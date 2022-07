Inauguration d’un parc intergénérationnel à Notre-Dame-des-Prairies

La Semaine nationale de la prévention de la noyade aura lieu du 17 au 23 juillet et pour l'occasion, plusieurs activités gratuites auront lieu au Complexe aquatique Desjardins, situé au parc Gérard-Lavallée à Lavaltrie. Les 17, 19 et 23 juillet : Venez affronter un sauveteur et participez à l'activité Défi ton sauveteur. Un citoyen peut défier un ...