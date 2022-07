La Fête des générations ce week-end à Notre-Dame-des-Prairies

Une fois de plus, les frères et soeurs Brayan et Emily Ibanez, de Chertsey, continuent de marquer l'histoire de l'haltérophilie canadienne. La semaine passée, Brayan a participé au championnat national des États-Unis, dans la catégorie de poids des -81kg. Une première pour le jeune homme. Il a dominé son groupe avec beaucoup d'aisance en ...