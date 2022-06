Des jeunes joueurs de soccer adapté en vedette aux Galeries Joliette

Les Galeries Joliette, en collaboration avec la Société de l'autisme de Lanaudière, mettront en vedette, pour toute la saison, les jeunes joueurs de soccer.

Ces joueurs participent au service de soccer adapté dispensé conjointement avec le Club de soccer Noir et Or de Lanaudière-Nord.

Ce service adapté vise à faire vivre aux enfants autistes une expérience positive et valorisante à travers de petits jeux techniques et de matchs de soccer centrés sur le plaisir du jeu et non la compétition.

Vous pourrez donc les découvrir grâce au Mur des champions, érigé près du kiosque d’information, à l’entrée 4 des Galeries Joliette.

Une vingtaine joueurs autistes âgés de 7 à 14 ans ont fièrement pris la pose lors de leur première joute le 31 mai dernier. Le montage est tout simplement révélateur de leur appréciation de l’activité.

Si vous souhaitez les encourager, les matchs sont disputés chaque mardi au parc municipal situé au 791 rue Fontaine à Joliette.

Pour plus d’informations concernant le soccer adapté ou pour en apprendre davantage sur les services offerts par la Société de l’Autisme de Lanaudière, visitez le autisme-lanaudiere.org ou leur page Facebook.