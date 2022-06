Le basketball se développe dans la région grâce à une aide financière

L’Association de basketball Persévérance a reçu une aide financière d'un montant de 14 000$, octroyée par la Fondation Dominique Ducharme, pour la mise sur pied de son organisme.



« Ce projet cadre pleinement avec la mission de la Fondation Dominique Ducharme qui souhaite que ses investissements permettent à la jeunesse de s’épanouir dans leur sport », a expliqué Dominique Ducharme.



Rappelons que l’Association de basketball Persévérance est un organisme sans but lucratif voué à la pratique du basketball, qui a débuté ses activités récemment, ayant pour but d'augmenter l’offre liée à cette activité à plusieurs groupes d’âge du primaire et du secondaire au cours des prochaines années.



« Grâce à cette collaboration, Persévérance sera en mesure d’offrir aux jeunes du Grand Joliette et des environs un encadrement professionnel de qualité afin de développer leurs habiletés individuelles et collectives » a mentionné Daniel Gérard Paul, président de Persévérance.



Persévérance enverra sur le terrain, dès l’automne prochain, deux équipes féminines, soit la benjamine et la cadette, qui évolueront dans le Circuit basketball Québec.

Le développement des jeunes du primaire sera également à l’horaire. Les plus jeunes participeront à des entrainements hebdomadaires , ainsi qu'à divers évènements.



Soulignons que la Fondation Dominique Ducharme, quant à elle, a pour objectif d'avoir un impact positif dans la communauté à travers ses dons, afin de permettre à la jeunesse, et plus particulièrement à celle en milieu défavorisé, de pratiquer le sport afin de pleinement s'épanouir.

Pour plus d’informations concernant l’Association ou bien la Fondation, consulter leur site web respectif ou encore leur page Facebook.