Trois hommages à l'inauguration officielle du nouveau parc des Moissons

L'inauguration officielle du tout nouveau parc des Moissons à l'Assomption, a eu lieu vendredi dernier, par l’entremise de différents événements rendant hommage à trois figures de L'Assomption.

Les nouveaux terrains de baseball ont ainsi été nommés en l'honneur de deux figures emblématiques de la communauté du baseball de L'Assomption, Jean-Pierre Marin et Yvon-Bourdelais.

Impliqué à titre d’administrateur dans les organisations sportives et communautaires dès les années 70, Jean-Pierre Marin était un homme apprécié, aux multiples connaissances. Que ce soit à titre d’administrateur, d’entraîneur, de directeur, ou de bénévoles, naviguant de catégorie en catégorie, du baseball au hockey, celui-ci trouvait toujours une occasion pour offrir ses services.

Yvon Bourdelais était quant à lui un homme de balle respecté de tous. Réel mentor, il était une source de connaissances au niveau technique pour tous les joueurs l’ayant côtoyé ou connu à titre d’instructeur. Il encourageait et prodiguait des conseils à tous ceux qui en avaient besoin au point d'être impliqué et reconnu dans sa communauté, toujours fidèle à ses engagements et à ses priorités.

« La vie communautaire est l’une des plus grandes forces de L’Assomption. Il était important pour nous de souligner la contribution de personnes impliquées et reconnues dans la communauté, des gens de chez nous dont nous sommes extrêmement fiers », a mentionné le maire, Sébastien Nadeau.

Un don de 150 000 $ de la Fondation Jays Care a par ailleurs contribué à la réalisation des installations du nouveau terrain Jean-Pierre-Marin.



Le Skatepark Sébastien Toutant

Le planchiste Sébastien Toutant à lui aussi eu le droit à un hommage, le nouveau parc de planche à roulettes portant désormais son nom en son honneur.

Le jeune athlète est devenu le tout premier médaillé d’or olympique dans l’épreuve de Big Air en planche à neige chez les hommes, à Pyeongchang en 2018. L’athlète qui a grandi à L’Assomption est aussi un adepte de planche à roulettes, et a par ailleurs passé une grande partie de son enfance dans l’ancien skatepark du parc des Moissons.

Rappelons que le nouveau lieu a été conceptualisé et rêvé par des jeunes de L'Assomption, accompagnés de Papillon Skateparks, lors d’une consultation publique en 2019.

Un parc qui se déploie

D’importants travaux ont eu lieu depuis le mois de mai 2021 dans le but d'offrir un parc multigénérationnel, soit un milieu de vie stimulant et agréable pour tous.

Parmi les déploiements du parc on peut nommer le prolongement de la piste cyclable, l'ajout d’un terrain de baseball, tout comme celui de quatre terrains de pickleball déjà prévu pour l'automne 2022, mais aussi la réfection des terrains de tennis, la modernisation complète du skatepark , ainsi que la mise en place des nouveaux modules de jeux pour enfants de zéro à cinq ans et de cinq à 12 ans.



La Ville remercie les familles, partenaires, organismes et citoyens présents lors de cette inauguration symbolique pour la communauté.