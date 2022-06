Coupe Rocket remportée pour Les Mini-Prédateurs de Joliette

À sa toute première année d’existence, l’équipe de hockey Les Mini-Prédateurs de Joliette a remporté La Coupe Rocket et a été finaliste du tournoi des Gouverneurs AAA.

L'équipe à compilé pour l’ensemble des deux tournois une fiche de neuf victoires, deux défaites et un match nul.



Évoluant dans la catégorie 2011 D3 dans le cadre de sa première saison de hockey de printemps, l’équipe était formée de joueurs issus des catégories M11 AA et M11 BB de l’association de hockey mineur de Joliette-Crabtree.



Dirigés de main de maître par leur entraîneur-chef Mathieu Blanchard, les joueurs des Mini-

Prédateurs de Joliette pouvaient également compter derrière leur banc sur la vaste expérience

et la grande expertise de Marc-Antoine Deblois, Mikael Lessard, Dany Hinse et Jean-Simon

Houle à titre d’entraîneurs-adjoints.

Patrice Jetté complétait l’équipe de direction en tant que gérant du club tandis que Optimize Sport assurait la partie administrative du projet.



Les Mini-Prédateurs de Joliette tiennent à remercier leurs partenaires locaux que sont

Dadgad Communications numériques et Création Style Plus.



Déterminés après cette première saison de hockey de printemps couronnée de succès, l'équipe compte bien aller défendre son titre à la Coupe Rocket au printemps prochain et remporter aussi la finale du Tournoi des Gouverneurs AAA.