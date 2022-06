Journée portes ouvertes à la nouvelle caserne de L'Assomption

La journée portes ouvertes à la nouvelle caserne des pompiers de L'Assomption a fait le bonheur de plusieurs familles samedi dernier.

Cet événement permettait à la population de visiter pour la première fois la nouvelle caserne construite en août dernier. Avec la pandémie, il n'était pas possible d'accueillir le public à l'automne 2021. C'est pourquoi cet événement n'a eu lieu que samedi dernier.

«Les journées portes ouvertes permettent de nous rapprocher de la population, de tisser des liens, de parler de nos équipements et d'expliquer comment on intervient. Ça nous permet aussi de parler de prévention d'incendie et de répondre aux questions des citoyens. Il y a un côté éducatif là-dedans qui est très important pour nous», explique Michel Doré, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de L'Assomption.

Notre photographe Jessy Pouliot s'est rendu sur place pour capturer des moments de cette journée festive.